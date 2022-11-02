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«Реал» дома разгромил «Селтик»

вчера, 22:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Мадридский «Реал» на своём поле разгромил шотландский «Селтик» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1).

Счёт на 6-й минуте игры с пенальти открыл Лука Модрич. Родриго на 21-й удвоил преимущество хозяев, также реализовав одиннадцатиметровый. Игрок «Селтика» Йосип Юранович на 35-й минуте пенальти не забил. Марко Асенсио на 51-й забил третий гол «сливочных». На 61-й Винисиус Жуниор сделал счёт еще крупнее, забив 4-й гол своей команды. Федерико Вальверде забил 5-й гол «Реала» на 71-й минуте. Гости забили свой единственный мяч в игре на 84-й минуте — отличился Жота.

«Реал» выиграл группу F, набрав 13 очков. «Селтик» остался на последнем (2 очка).

«РБ Лейпциг» в параллельном матче также крупно обыграл «Шахтёр» (4:0).

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:11
Оллдскульный, как ты пишешь, футбол это футбол средины и наверное конца прошлого века. Это футбол творчества, футбол здесь и сейчас, как ты правильно заметил, без каких-то особых тактических изысков. Я ещё лет 8 назад, когда поактивнее был на этом сайте писал, что сейчас футбол почти тотально технологичен. Очень многое зависит от тренера, как конструктора. Сегодня тренер и штаб главные, как мозг. Раньше тренер был главным, как сердце. Да были установки, были стили, скажем тот-то спартаковский мелкий и средний пас, стеночка. Был мощный и напористый стиль Динамо К. технически и кружевной стиль Динамо Тб. но все равно это была в большей части импровизация, всякий раз. Сегодня у каждого игрока схема ттд расписаны почти по минутам. Хорошо это или плохо не знаю, но это так.
s7dpwvrsg7mv
s7dpwvrsg7mv
сегодня в 02:30
Обе шотландские команды оказались мальчиками для битья в ЛЧ
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:34
С выходом в 1/8!

Играли матч от начала до конца, респект от болельщиков!
Больше всех порадовали Асенсио, Куртуа и… Фраппар - женщина-судья. Великолепно судила, минимум конфликтов, минимум вопросов. И никто с ней не спорил :)

Удачи на жеребьёвке, а матч смотрелся просто великолепно, в удовольствие
амурец
амурец
сегодня в 00:20
Вообщем то ничего неожиданного Реал с победой
протон
протон
вчера в 23:34
Реал сейчас показывает такой олдскульный футбол, что наблюдать одно наслаждение. Какая тактика? Да фиг знает. Какой стиль? Да никакого. Играют как муза прикажет. Чистое творчество, как придавит вдохновение. Получаешь эстетические удовольствие
Спасибо Селтику за игру в футбол и что не стали садиться в автобус, который регулярно выставляют испанские команды против Реала. Я уже начинаю забывать, что такую атакующий футбол в обе стороны, наблюдая за бездарным и унылым испанским чемпонатом
Всех болельщиков Королевского клуба с заслуженной победой, очень рад, что подошли к этому матчу ответственно и показали прекрасную игру и результат, ждём с нетерпением жеребьёвку.
протон
протон
вчера в 23:32
Реал красиво зафиналил групповую историю, с победой
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:11, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень хорошая тренировка получилась. Забили те самые игроки, про которых я вчера писал и плюс Лука Модрич. Очень хотелось, чтоб Бензема тоже забил, но не суждено было ему сегодня забить. Надеюсь, что Карим начнёт забивать много в плей-офф, как и в прошлом сезоне. Тибо Куртуа пенальти отбил, но штрафной удар от Жоты был неберущимся. Успехов и больших побед мадридскому Реалу и в остальных матчах сезона!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:50
Сливочных с победой. Легко, на классе переиграли Селтик....
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 22:49
Кельты мертвы, как некогда!
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:41
Победа Реала, конечно, ожидаема, но не думал, что будет настолько лёгкой. Разница в классе конечно сыграла свою роль. Немного обидно за Куртуа, что не получилось записать "сухарь" на свой счёт, тем более после таких отличных сейвов и отраженного пенальти. Но, справедливости ради, стоит признать, что гол Жоты в ворота бельгийца был прекрасен.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:40
Реал на голову сильнее.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:40
Реал Мадрид как и положено занял первое место в своей группе ЛЧ!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:38
Арбитр - женщина отсудила довольно хорошо!
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