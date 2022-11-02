«Реал» дома разгромил «Селтик»

Мадридский «Реал» на своём поле разгромил шотландский «Селтик» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:1).
Счёт на 6-й минуте игры с пенальти открыл Лука Модрич. Родриго на 21-й удвоил преимущество хозяев, также реализовав одиннадцатиметровый. Игрок «Селтика» Йосип Юранович на 35-й минуте пенальти не забил. Марко Асенсио на 51-й забил третий гол «сливочных». На 61-й Винисиус Жуниор сделал счёт еще крупнее, забив 4-й гол своей команды. Федерико Вальверде забил 5-й гол «Реала» на 71-й минуте. Гости забили свой единственный мяч в игре на 84-й минуте — отличился Жота.
«Реал» выиграл группу F, набрав 13 очков. «Селтик» остался на последнем (2 очка).
«РБ Лейпциг» в параллельном матче также крупно обыграл «Шахтёр» (4:0).
Играли матч от начала до конца, респект от болельщиков!
Больше всех порадовали Асенсио, Куртуа и… Фраппар - женщина-судья. Великолепно судила, минимум конфликтов, минимум вопросов. И никто с ней не спорил :)
Удачи на жеребьёвке, а матч смотрелся просто великолепно, в удовольствие
Играли матч от начала до конца, респект от болельщиков!
Больше всех порадовали Асенсио, Куртуа и… Фраппар - женщина-судья. Великолепно судила, минимум конфликтов, минимум вопросов. И никто с ней не спорил :)
Удачи на жеребьёвке, а матч смотрелся просто великолепно, в удовольствие
Спасибо Селтику за игру в футбол и что не стали садиться в автобус, который регулярно выставляют испанские команды против Реала. Я уже начинаю забывать, что такую атакующий футбол в обе стороны, наблюдая за бездарным и унылым испанским чемпонатом
Всех болельщиков Королевского клуба с заслуженной победой, очень рад, что подошли к этому матчу ответственно и показали прекрасную игру и результат, ждём с нетерпением жеребьёвку.
Спасибо Селтику за игру в футбол и что не стали садиться в автобус, который регулярно выставляют испанские команды против Реала. Я уже начинаю забывать, что такую атакующий футбол в обе стороны, наблюдая за бездарным и унылым испанским чемпонатом
Всех болельщиков Королевского клуба с заслуженной победой, очень рад, что подошли к этому матчу ответственно и показали прекрасную игру и результат, ждём с нетерпением жеребьёвку.