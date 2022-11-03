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Пике покидает «Барселону» и завершает карьеру футболиста

вчера, 21:37

Защитник «Барселоны» Жерар Пике на своей странице в социальных сетях объявил об уходе из «Барселоны». Футболист завершает карьеру. Таким образом, поединок с «Альмерией» в 13-м туре Ла Лиги станет последним для Пике в футболке «сине-гранатовых».

Вы (болельщики «Барселоны») дали мне всё, и теперь, когда моя детская мечта сбылась, я хочу сказать вам, что пора закончить эту историю. Я всегда говорил, что после «Барсы» я не уйду в другую команду, так и будет. В эту субботу я сыграю свой последний матч на «Камп Ноу».

Пике является воспитанником «блауграны». В 2004 году он пополнил состав «Манчестер Юнайтед», а в 2006-м он отправился на год в «Сарагосу» на правах аренды. Возвращение защитника в «Барсу» состоялось в 2008 году. За этот период Пике 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз брал Кубок Испании, 6 национальных Суперкубков, а также по 3 трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, защитник трижды выигрывал клубный чемпионат мира.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Тут не поспоришь, просто Карлеса уже давно нет в клубе. Его нельзя было не уважать. Все что мне в нем не нравилось, это только его прическа.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 00:58
Есть живой пример Ибрагимовича, он подтолкнул этот мертвый Милан к подвигам, заставил верить в себя каждого игрока. И с ним продлили контракт просто так, даже несмотря на то, что он уже не играет.
Для Пике Хави мог хотя юы на один год что-то подобное придумать, а не убирать его сразу . Я повторюсь, что там нет игроков в защите выше классом чем он. Ему в пару более быстрого помощника (Кунде или Араухо) и те бы набирались опыта от него. А вот так придти и сразу избавляться от Альбы, Пике, возможно и Бускетса... Кажется уже сказали, что и с нимне продлят контракт... Это путь в никуда. Что останется от днк Барсы? Понабрали фиг знает кого, сразу 10-15 игроков за два трансферных окна. Во что они будут играть? Кто будет их направлять? Хави? Тренеру всегда нужны проводники на поле.. Получается, что Барса это наемники, плюс необстрелянная молодежь
амурец
амурец
сегодня в 00:24, ред.
хоть и играл за Барселону, но защитник все же был хороший, удачи Пике теперь вне футбольного поля
протон
протон
сегодня в 00:17
Воу, вот это неожиданность !
Причем не уходит куда-то, а завершает карьеру.

Кто бы что ни говорил ,но один из лучших защитников начала 10-ых
И свои слова о том ,что закончит ,как только поймёт что перестал приносить пользу-сдержал
А мог бы сидеть на большой зарплате
Как было грустно прощаться с Иньестой. Теперь пришел черед очередной легенды клуба.
Ты был велик, но увы, время великих тоже проходит. Ты решил дать Барсе надежду на будущее величие и за это нелегкое решение в нужный момент тебе отдельное спасибо!!! Ты молодец!!!
youtomee
youtomee ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Мы не знаем всех деталей и не видим ситуацию изнутри, чтобы обвинять Хави. Вообще ведь была новость раньше, что с Шакирычем Барса хочет расторгнуть контракт. Наверное, не договорились более мирно и психанул прямо сейчас. Или наоборот, сошлись мирно и все всех устроило. Но Хави в любом случае надо строить новую команду. Ну и что, что они играли вместе? Той команды все равно уже нет и не будет. Пример Зидана не совсем уместен, ни Рамосу ни Бензема не было столько лет, сколько сейчас Пике. Если бы ему было около 30, то возможно вполне бы договорились, заключили долгосрочный контракт и все было бы ок при условии, что он показывал бы свой прежний уровень.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:56
Хорошая карьера, бывали разные матчи но никогда не видел Пике равнодушным!
monah-10
monah-10 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Истиный соперник для вашего Реала, это Карлес Пуйоль, а этот меланхолик Пике, так себе, при Карлесе Реалу было трудно.И олицетворение Барселоны именно Карлес.
dok66
dok66
вчера в 22:32
Раз время пришло , нужно уходить . Это решение сильного человека .
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 22:30
Удачи в дальнейшей жизни!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:27
Пора..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:23
А Дзюба вот, например, красиво карьеру завершил, на турецком курорте
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:20
Очень достойная карьера. Не каждому удается достичь таких успехов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:19
Я болею за Реал. Но Пике был достойным противником. Нытиком, жалобщиком, болтуном, провоцировал как мог. Но этим он и был хорош для нас, как красная тряпка для быка. Он олицетворял этим Барселону. Поэтому мне немного грустно, что такой раздражитель уходит.

Что могу сказать по ситуации? Это не по-пацански. Я сейчас о Хави. Играли в одной команде столько лет вместе. А потом ты приходишь и сажаешь всю старую гвардию на скамейку запасных. Но при этом сам из себя как тренер мало что представляешь, проиграл все крупные матчи. Я смотрел последние игры Барсы, там в защите точно нет никого лучше чем Пике.
Одни его подключения в атаку чего только стоили.

Никто не завершает карьеру вот так вот, посреди сезона. Психанул. Это унизительно, когда твой товарищ по команде становится твоим тренером. забывает всё былое, все те прекрасные моменты которые вы вместе пережили и ведёт себя как тиран. Пике обиделся явно на него. И как пацан я могу его понять.

Возьмите пример Зидана. Он играл вместе с Рамосом. И когда пришёл в клуб. выстроил скорее дружеские отношения с ним, с Бензом и с другой старой гвардией. К чему этот дешёвый популизм? Перед кем этот маленький генерал Хави хочет выслужиться? Повторю, он проиграл все самые важные матчи Барсы, как пришёл. Если б он по-человечески с Пике поговорил, то такого бы позора не было б. Жерар бы доиграл до конца сезона хотя бы.
На днях его только в расширенный список сборной Испании внесли. А тут всё.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:13
Так надо уходит а не позориться как другие.Придется пойти на Комп ноу,если организуют проводы
Gelious
Gelious
вчера в 22:05, ред.
Эль Капитано Твиттера Жирер Пуке
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:55
Ну, ушла эпоха. Отличная карьера была. Я думал, он в МЛС сходит покуражить на закате. Видимо, есть другие планы. Может даже тренером станет.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 21:53
Завтра скажет, что его не так поняли и он остается, а страницу взломали и это все происки Шакиры.
Elliada
Elliada
вчера в 21:53
Хорошая карьера получилась у Пике. Выиграл абсолютно всё.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:49
Пике принял верное решение! Спасибо за всё!
Неожиданно, что вот так сразу покидает.
Надеюсь его достойно будут провожать на Камп Ноу.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:41
Странно, что практически на старте сезона решил уходить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:40
Жаль что Жерар уходит,хороший футболист,наверное будет тренером, удачи ему!
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