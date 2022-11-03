Пике покидает «Барселону» и завершает карьеру футболиста

Защитник «Барселоны» Жерар Пике на своей странице в социальных сетях объявил об уходе из «Барселоны». Футболист завершает карьеру. Таким образом, поединок с «Альмерией» в 13-м туре Ла Лиги станет последним для Пике в футболке «сине-гранатовых».
Вы (болельщики «Барселоны») дали мне всё, и теперь, когда моя детская мечта сбылась, я хочу сказать вам, что пора закончить эту историю. Я всегда говорил, что после «Барсы» я не уйду в другую команду, так и будет. В эту субботу я сыграю свой последний матч на «Камп Ноу».
Пике является воспитанником «блауграны». В 2004 году он пополнил состав «Манчестер Юнайтед», а в 2006-м он отправился на год в «Сарагосу» на правах аренды. Возвращение защитника в «Барсу» состоялось в 2008 году. За этот период Пике 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз брал Кубок Испании, 6 национальных Суперкубков, а также по 3 трофея Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, защитник трижды выигрывал клубный чемпионат мира.
Что могу сказать по ситуации? Это не по-пацански. Я сейчас о Хави. Играли в одной команде столько лет вместе. А потом ты приходишь и сажаешь всю старую гвардию на скамейку запасных. Но при этом сам из себя как тренер мало что представляешь, проиграл все крупные матчи. Я смотрел последние игры Барсы, там в защите точно нет никого лучше чем Пике.
Одни его подключения в атаку чего только стоили.
Никто не завершает карьеру вот так вот, посреди сезона. Психанул. Это унизительно, когда твой товарищ по команде становится твоим тренером. забывает всё былое, все те прекрасные моменты которые вы вместе пережили и ведёт себя как тиран. Пике обиделся явно на него. И как пацан я могу его понять.
Возьмите пример Зидана. Он играл вместе с Рамосом. И когда пришёл в клуб. выстроил скорее дружеские отношения с ним, с Бензом и с другой старой гвардией. К чему этот дешёвый популизм? Перед кем этот маленький генерал Хави хочет выслужиться? Повторю, он проиграл все самые важные матчи Барсы, как пришёл. Если б он по-человечески с Пике поговорил, то такого бы позора не было б. Жерар бы доиграл до конца сезона хотя бы.
На днях его только в расширенный список сборной Испании внесли. А тут всё.
Что могу сказать по ситуации? Это не по-пацански. Я сейчас о Хави. Играли в одной команде столько лет вместе. А потом ты приходишь и сажаешь всю старую гвардию на скамейку запасных. Но при этом сам из себя как тренер мало что представляешь, проиграл все крупные матчи. Я смотрел последние игры Барсы, там в защите точно нет никого лучше чем Пике.
Одни его подключения в атаку чего только стоили.
Никто не завершает карьеру вот так вот, посреди сезона. Психанул. Это унизительно, когда твой товарищ по команде становится твоим тренером. забывает всё былое, все те прекрасные моменты которые вы вместе пережили и ведёт себя как тиран. Пике обиделся явно на него. И как пацан я могу его понять.
Возьмите пример Зидана. Он играл вместе с Рамосом. И когда пришёл в клуб. выстроил скорее дружеские отношения с ним, с Бензом и с другой старой гвардией. К чему этот дешёвый популизм? Перед кем этот маленький генерал Хави хочет выслужиться? Повторю, он проиграл все самые важные матчи Барсы, как пришёл. Если б он по-человечески с Пике поговорил, то такого бы позора не было б. Жерар бы доиграл до конца сезона хотя бы.
На днях его только в расширенный список сборной Испании внесли. А тут всё.
Причем не уходит куда-то, а завершает карьеру.
Кто бы что ни говорил ,но один из лучших защитников начала 10-ых
И свои слова о том ,что закончит ,как только поймёт что перестал приносить пользу-сдержал
А мог бы сидеть на большой зарплате
Как было грустно прощаться с Иньестой. Теперь пришел черед очередной легенды клуба.
Ты был велик, но увы, время великих тоже проходит. Ты решил дать Барсе надежду на будущее величие и за это нелегкое решение в нужный момент тебе отдельное спасибо!!! Ты молодец!!!
Причем не уходит куда-то, а завершает карьеру.
Кто бы что ни говорил ,но один из лучших защитников начала 10-ых
И свои слова о том ,что закончит ,как только поймёт что перестал приносить пользу-сдержал
А мог бы сидеть на большой зарплате
Как было грустно прощаться с Иньестой. Теперь пришел черед очередной легенды клуба.
Ты был велик, но увы, время великих тоже проходит. Ты решил дать Барсе надежду на будущее величие и за это нелегкое решение в нужный момент тебе отдельное спасибо!!! Ты молодец!!!