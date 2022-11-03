Пике покидает «Барселону» и завершает карьеру футболиста

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вчера, 21:37

Защитник «Барселоны» на своей странице в социальных сетях объявил об уходе из «Барселоны». Футболист завершает карьеру. Таким образом, поединок с «Альмерией» в 13-м туре Ла Лиги станет последним для Пике в футболке «сине-гранатовых».

Вы (болельщики «Барселоны») дали мне всё, и теперь, когда моя детская мечта сбылась, я хочу сказать вам, что пора закончить эту историю. Я всегда говорил, что после «Барсы» я не уйду в другую команду, так и будет. В эту субботу я сыграю свой последний матч на «Камп Ноу».