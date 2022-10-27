«Спартак» — Павлюченко: «Всего наилучшего, Рома!»

«Спартак» отреагировал на новость, что бывший нападающий команды Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры.
188 матчей и 87 голов за «Спартак», победитель Кубка в составе красно-белых, трехкратный серебряный призер чемпионата и дважды его лучший бомбардир!
Всего наилучшего, и спасибо, Рома!
Тот случай, когда сделал себя сам. Отрадно, что лучшие годы карьеры пришлись на игры за Спартак, откуда Рома уехал в АПЛ.
Тот случай, когда сделал себя сам. Отрадно, что лучшие годы карьеры пришлись на игры за Спартак, откуда Рома уехал в АПЛ.