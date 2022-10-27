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«Спартак» — Павлюченко: «Всего наилучшего, Рома!»

вчера, 18:24

«Спартак» отреагировал на новость, что бывший нападающий команды Роман Павлюченко объявил о завершении карьеры.

188 матчей и 87 голов за «Спартак», победитель Кубка в составе красно-белых, трехкратный серебряный призер чемпионата и дважды его лучший бомбардир!

Всего наилучшего, и спасибо, Рома!

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 21:01
Павлюченко прошёл карьеру от самых низов до самых высот.
Тот случай, когда сделал себя сам. Отрадно, что лучшие годы карьеры пришлись на игры за Спартак, откуда Рома уехал в АПЛ.
старина
старина
вчера в 20:14
Спасибо за твою игру,земеля!
Сп62
Сп62
вчера в 19:42
Хотелось бы увидеть Рому в другом футбольном амплуа. Удачи.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
Ну всё Рома хоть выспится!
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