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Братья Кадыровы завершили карьеру

вчера, 20:14

Два футболиста «Ахмата» нападающий Абубакар Кадыров и полузащитник Халид Кадыров завершили игровую карьеру.

Они продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. 28-летний Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а 26-летний Абубакар Кадыров — генеральным директором академии футбола «Рамзан».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:31
великие братья. Достойный ответ братьям де Бур, Алтынтопам, Боатенгам, Алькантарам. Березуцкие и Комбаровы, дон, не такие легендарные. Сколько раз Халид своей футболкой с номером "7" протирал лавку для ребят основы? Молодчик
Если без стеба. Я первый раз про них слышу. И новость про окончание их карьеры потрясла меня до глубины души. Странно, что Жирным не выделили, и в новостях по матч тв не сообщили
ABir
ABir
сегодня в 00:11
Талантливые ребята, далеко пойдут
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 21:50
Только начали и уже закончили.
smitt
smitt
вчера в 21:06
Сюр какой-то, конечно. Прости, дон.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:59
Не рано ли завершили игровую карьеру. Хотя их ждёт другая карьера.
memphis
memphis
вчера в 20:46
Совпадение? Не думаю...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:19
С такой фамилией не пропадут.
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