Братья Кадыровы завершили карьеру

Два футболиста «Ахмата» нападающий Абубакар Кадыров и полузащитник Халид Кадыров завершили игровую карьеру.
Они продолжат трудовую деятельность в министерстве спорта Чеченской Республики. 28-летний Халид Кадыров назначен помощником министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту, а 26-летний Абубакар Кадыров — генеральным директором академии футбола «Рамзан».
Если без стеба. Я первый раз про них слышу. И новость про окончание их карьеры потрясла меня до глубины души. Странно, что Жирным не выделили, и в новостях по матч тв не сообщили
Если без стеба. Я первый раз про них слышу. И новость про окончание их карьеры потрясла меня до глубины души. Странно, что Жирным не выделили, и в новостях по матч тв не сообщили