Модрич объявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

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вчера, 11:59

Полузащитник «Реала» объявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре.

Я понимаю, что уже достиг определённого возраста. Этот чемпионат мира станет моим последним турниром со сборной Хорватии.

Модрич провёл 154 матча за сборную Хорватии, в которых забил 23 гола. Лука выступает за национальную команду с 2006 года.