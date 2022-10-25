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Модрич объявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

вчера, 11:59

Полузащитник «Реала» Лука Модрич объявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре.

Я понимаю, что уже достиг определённого возраста. Этот чемпионат мира станет моим последним турниром со сборной Хорватии.

Модрич провёл 154 матча за сборную Хорватии, в которых забил 23 гола. Лука выступает за национальную команду с 2006 года.

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Все комментарии
vedevas_93
vedevas_93 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 13:57
вот я когда начинаю задумываться в цифры и осознаю весь позор нашего футбола

4 против 144 и при этом они играют сильнее, а наши даже с населением в 35 раз больше начали в свое время приглашать легионеров в сборную

просто стыд
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:36
Да пора уже
Dauletbek
Dauletbek ответ Brooklyn888 (раскрыть)
вчера в 13:30
У них школа футбольная сильная: Шукер, Срна, Модрич, Плетикоса, Манджукич, найдутся люди
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:24, ред.
В Хорватии найдутся молодые, хоть население маленькое, не больше 4.3 млн
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 13:24
Такого как Модрич хорватам будет трудно найти..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:23
16 лет в сборной, приличный срок. Жаль, что они проиграли французам на ЧМ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:15
Ракитич не потянул полноценно заменить Модрича. Будем ждать новые таланты.
dok66
dok66
вчера в 13:08
Да , уже пора , возраст , время идет . Да и молодым уже пора брать ответственность на себя .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:05
Молодые пока не тянут.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:35
А че в Зенит пойдет
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:21
Модрич многого достиг, но время пришло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:05
Правильное решение. Смена поколений уже должна быть.
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