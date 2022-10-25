Модрич объявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Лука Модрич объявил, что закончит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира в Катаре.
Я понимаю, что уже достиг определённого возраста. Этот чемпионат мира станет моим последним турниром со сборной Хорватии.
Модрич провёл 154 матча за сборную Хорватии, в которых забил 23 гола. Лука выступает за национальную команду с 2006 года.
4 против 144 и при этом они играют сильнее, а наши даже с населением в 35 раз больше начали в свое время приглашать легионеров в сборную
просто стыд
4 против 144 и при этом они играют сильнее, а наши даже с населением в 35 раз больше начали в свое время приглашать легионеров в сборную
просто стыд