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ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьРоссия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023

Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры

вчера, 15:41

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры. Сегодня КДК РФС дисквалифицировал форварда «Знамя Ногиск» на 8 матчей Второй лиги за неспортивное поведение.

Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

Моя профессиональная карьера закончена? Карьера давно закончена была, а то, что я играл за «Знамя» — это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит. Второй дивизион — не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу.

Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас — выступления в Медиалиге.

Павлюченко выступал за «Динамо» Ставрополь, «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань», «Урал», «Арарат» и «Знамя Ногинск». В составе сборной России Роман провёл 51 матч, забив 21 гол. Он стал бронзовым призёром Евро-2008 с национальной командой.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:06
Я не понял, а что разве говорящее бревно не закончило карьеру лет 10 назад?
Где он играл то последние годы?
Пепс
Пепс
сегодня в 00:00
Удачи бро... Все гланды сорвал на втором голе с Англией...👍👍👍👍👍
lobsterdam
lobsterdam ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 23:54
Да это просто фигура речи...
ол
ол
вчера в 23:35
Время уходит. Жаль! Играл как мог и достиг определённых успехов. Многим позавидовать! Удачи ему!
Александр Апалько
Александр Апалько ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:04
Скорее, Ибрагимович. Больше похож по стилю.
makkie
makkie ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 21:03
Да, в ТТХ Павлюченко смотрелся не хуже других.
Но так уж повелось, что тренеры АПЛ не давали шансы российским игрокам - что Аршавину, что Жиркову, что Павлюченко, что Билялетдинову. А жаль!
dok66
dok66
вчера в 20:37
Пора уже .
karnager
karnager
вчера в 20:30
Второй дивизион — не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости.
---
Так в РПЛ еще меньше скорости, так что может Паша вернуться?)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:34
Некоторым здесь Роман почему-то не нравится. В чем-то можно согласиться, в чем-то - нет, но он один из немногих, кто играл в сборной и к тому же в одном из топовых клубов Англии - ТТХ. И таких среди наших игроков немного было (Аршавин, Жирков, Погребняк, Билялетдинов а сейчас и совсем нет! Головин - не в счет: Монако не Англия и не топ-клуб и еще кто-то в Турине! По сравнению с современными нашими игроками он просто Марадонна!
pomor45
pomor45
вчера в 18:56
Я тут как-то проснулся в Ногинске, кругом молодые бугаи носятся, пробовал догнать - не получилось. Решил, что мне такой футбол 3 не нужен, лучше в Медиалигу к комедиантам уйду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:47
Давно пора на отдых.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:07
Идем в гастроном!?)
shur
shur
вчера в 18:03
...Погребняк, Смолов, Заболотный, Павлюченко, да, и такие бывают Мастера...!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:46
Спящий гигант,любимец Гуса Хидинга
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:30
Ну все, пора в депутаты !
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:30
Я думал, он давно завершил карьеру с футболом
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Хватит уже бегать, пора на пенсию.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:25
Лично мне очень понравился первый сезон в ТТХ. Прям радовался, когда видел Пава на поле. Он был похож на еще одного герой Уайт Харт - Бербатова.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:23
Давно уже пора, мог бы и не объявлять
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:19
Главное, что не забыл сказать про медиалигу
makkie
makkie
вчера в 17:14
СуперПав!
Лучшие годы прошли в Спартаке, собственно там Рома и заявил о себе во всеуслышание.
Спасибо за дубль в ворота Англии, орала вся страна!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:04
Ничтожество, не привлекай к себе внимание
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:01
Спящий гигант отправится дальше спать))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:16
Ну наконец, то а то мы уже и не думали..., если честно то вообще не думали.
ABir
ABir
вчера в 16:13
Серьезная спортивная биография! Пик Романа конечно пришёлся на Спартак, после Тотенхэма карьера пошла по нисходящей, но жизнь продолжается! Удачи Роману!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Окончательно нервы сдали.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:07
Да, та победа над Англией имени Романа .
Эйвор
Эйвор
вчера в 16:03
В Роторе норм откатал, да и в Англии пошуршал не плохо.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 15:52
Спасибо тебе Рома за гол Англии17 октября 2007 года.. Смотрел в Бангкоке в отеле и тайцы аплодировали-редко был так счастлив...
Сп62
Сп62
вчера в 15:45
Поиграл сколько мог и достаточно. Но мы Романа помним.
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