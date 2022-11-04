«Арсенал» одолел «Цюрих» и выиграл группу в Лиге Европы

«Арсенал» выиграл у «Цюриха» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Гол забил Киран Тирни на 17-й минуте.
«Канониры» выиграли группу А (15 очков), «Цюрих» занял последнее место (3 пункта).
«Арсенал» выиграл у «Цюриха» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).
Гол забил Киран Тирни на 17-й минуте.
«Канониры» выиграли группу А (15 очков), «Цюрих» занял последнее место (3 пункта).
Если считать столбцы "забитые-пропущенные" всех команд, то получается 38-38.
Если считать столбцы "забитые-пропущенные" всех команд, то получается 38-38.
Вы лучше посмотрите на следующее фото. Вы когда-нибудь видели такое. А я, к примеру, не видел. Решил скинуть сюда. Пусть остальные тоже увидят это необычное явление.
Вы лучше посмотрите на следующее фото. Вы когда-нибудь видели такое. А я, к примеру, не видел. Решил скинуть сюда. Пусть остальные тоже увидят это необычное явление.