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«Арсенал» одолел «Цюрих» и выиграл группу в Лиге Европы

сегодня, 00:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрихМатч завершен

«Арсенал» выиграл у «Цюриха» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0).

Гол забил Киран Тирни на 17-й минуте.

«Канониры» выиграли группу А (15 очков), «Цюрих» занял последнее место (3 пункта).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Арсенал в этом году и в ЛЧ думаю мог первое место в группе занять.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 01:12
Бетикос тоже выиграл свою группу!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Матчи, победы, ничьи, поражения, очки у всех одинаковое количество.
Если считать столбцы "забитые-пропущенные" всех команд, то получается 38-38.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:02
Выиграли не особо напрягаясь!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:01
Арсенал это предсказуемо.
Вы лучше посмотрите на следующее фото. Вы когда-нибудь видели такое. А я, к примеру, не видел. Решил скинуть сюда. Пусть остальные тоже увидят это необычное явление.
Гость
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