«Барселона» и «Ювентус» интересуются игроком «Кристал Пэлас»

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вчера, 23:54

Нападающий «Кристал Пэлас» заинтересовал «Барселону» и «Ювентус».

Следующим летом срок контракта игрока с клубом истекает. Футболистом также интересуются другие коллективы из Англии, но иностранные команды готовы закрыть эту сделку уже в январе. Сам Заха хочет сделать новый шаг в карьере, желание «орлов» продлить с ним контракт вряд ли будет осуществлено, хотя лондонцы готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Сейчас Заха получает 130 тысяч фунтов в неделю.