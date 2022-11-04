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«Барселона» и «Ювентус» интересуются игроком «Кристал Пэлас»

вчера, 23:54

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха заинтересовал «Барселону» и «Ювентус».

Следующим летом срок контракта игрока с клубом истекает. Футболистом также интересуются другие коллективы из Англии, но иностранные команды готовы закрыть эту сделку уже в январе. Сам Заха хочет сделать новый шаг в карьере, желание «орлов» продлить с ним контракт вряд ли будет осуществлено, хотя лондонцы готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Сейчас Заха получает 130 тысяч фунтов в неделю.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:52
Если выбирать между Барселоной и Ювентусом, то старушке он был бы нужнее, т.к там кроме Костича играть и некому на позиции левого вингира.
У Барселоны есть Депай, который по игровым качествам не хуже Заха, но каталонцы хотят избавиться от нидерландца....
Но скорее всего ни Барселоне, ни Ювентусу Вилфрид не достанется, т.к клубы АПЛ будут у него в приоритете
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:40
Вряд ли Барселона и Ювентус потянут такую зарплату игрока, а он хочет больше. Скорее его к о-то из английских грандов переманит.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:29
Оба клуба испытывают большие трудности и надо что то менять в спортивном отношении!
k6n7h9d3b59f
k6n7h9d3b59f
сегодня в 02:22
В хорошие времена такой средненький игрок и на выстрел бы не был подпущен к полю зрения скаутов Барсы или Юве
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Очень даже возможно. Хороший паренёк.
Гость
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