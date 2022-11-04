«Барселона» и «Ювентус» интересуются игроком «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха заинтересовал «Барселону» и «Ювентус».
Следующим летом срок контракта игрока с клубом истекает. Футболистом также интересуются другие коллективы из Англии, но иностранные команды готовы закрыть эту сделку уже в январе. Сам Заха хочет сделать новый шаг в карьере, желание «орлов» продлить с ним контракт вряд ли будет осуществлено, хотя лондонцы готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Сейчас Заха получает 130 тысяч фунтов в неделю.
У Барселоны есть Депай, который по игровым качествам не хуже Заха, но каталонцы хотят избавиться от нидерландца....
Но скорее всего ни Барселоне, ни Ювентусу Вилфрид не достанется, т.к клубы АПЛ будут у него в приоритете
У Барселоны есть Депай, который по игровым качествам не хуже Заха, но каталонцы хотят избавиться от нидерландца....
Но скорее всего ни Барселоне, ни Ювентусу Вилфрид не достанется, т.к клубы АПЛ будут у него в приоритете