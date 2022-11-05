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Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным

вчера, 14:23

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Обычное рутинное дело. Какой смысл здесь что-то менять, абсолютно никакого. Валерий Георгиевич замечательно работает в сборной России, совмещает работу в клубе, и там, и там получается. Поэтому здесь не вижу какого-то сюрприза, все обыденно, по-рабочему, справедливо.

Сегодня стало известно о том, что РФС продлил контракт со специалистом до 1 августа 2024 года.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:24
Футбольным анонизмом занимаются и дурят себя и весь футбольный мир. Не понятно с кем играют, за что играют и как играют. Поэтому не важен кто тренер, лишь бы была видимость футбольной деятельности.
Boricku
Boricku
вчера в 15:16
С таким тренделем кубок Мира счетай в кормане !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:29
Лучше Карпова им не найти,хоть он мне и не нравится!
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