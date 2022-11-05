Колосков прокомментировал продление контракта с Карпиным

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Обычное рутинное дело. Какой смысл здесь что-то менять, абсолютно никакого. Валерий Георгиевич замечательно работает в сборной России, совмещает работу в клубе, и там, и там получается. Поэтому здесь не вижу какого-то сюрприза, все обыденно, по-рабочему, справедливо.
Сегодня стало известно о том, что РФС продлил контракт со специалистом до 1 августа 2024 года.