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Канчельскис: «Было бы интересно посмотреть на сборную Узбекистана»

вчера, 13:21

Экс-полузащитник сборной России и бывший тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Узбекистана.

Я не думаю, что будет легко. Но сейчас, как мне кажется, главной целью стоит просмотр кандидатов в сборную. Поэтому результат особенно не должен давить. А так, конечно, самолюбие у каждого должно быть.

Надо посмотреть молодёжь, всех кандидатов. Сейчас хороший момент для того, чтобы увидеть ребят в игре. Хотелось бы увидеть побольше молодёжи в команде. Какой-то экспериментальный состав. Но в сборной решат, как это лучше сделать.

Конечно, было бы интересно посмотреть на сборную Узбекистана. Там тоже много приличных и хороших футболистов. Будет очень тяжело. Я там работал, я знаю.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:14
Больше смотреть не на кого.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:28
Скатают ничейку и довольные разойдутся!
Гость
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