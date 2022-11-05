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Семшов: «Надеюсь, Хиддинка позовут на матч с ветеранами сборной Бразилии»

вчера, 12:46

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал новость о возможном проведении матча между сборной России 2008 года и ветеранской сборной Бразилии.

Мне пока не звонили по поводу этого матча. Насколько я знаю, ещё идет подготовка к проведению игры. Не знаю, удастся ли договориться и как всё это будет выглядеть. Конечно, я бы хотел принять участие в такой игре. Хочется сыграть и доставить удовольствие болельщикам. Всё-таки это сборная Бразилии, а там футболисты играли в топовых командах. Будет приятно собраться составом сборной России-2008.

Жду ли Гуса Хиддинка в роли главного тренера? Однозначно. Организаторы должны сделать всё для того, чтобы Гус и его тренерский штаб участвовали в этом матче.

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вчера в 12:58
Если наша сборная будет образца бронзового Евро, то без Гусяры никак не обойтись
Гость
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