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Кирьяков — о матче России с Узбекистаном: «На безрыбье и рак – рыба»

вчера, 12:57

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче сборной России с командой Узбекистана.

На безрыбье и рак – рыба. Нашей команде надо цепляться за любой шанс. Мы не можем выбирать соперников в сложившейся ситуации. Не важно, с кем, главное играть. Надо смотреть новых футболистов, быть в тонусе. На этом и сделан акцент в нынешней сборной России.

Сильнее ли Узбекистан Кыргызстана и Таджикистана? Надеюсь, команда обладает хорошим уровнем. Чем сильнее соперник, тем лучше будут заметны слабые стороны сборной России. Узбекистан должен быть посильнее Таджикистана, и поэтому матч получится интересным.

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:12
рыбачок блин
Boricku
Boricku
вчера в 15:13
Уж лучше бы Кирьякова взяли бы играющим тренделем.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:53
Играть, чтобы не потерять игровую слаженность, надо в любом случае.
q3yaddhqpjj4
q3yaddhqpjj4
вчера в 13:00
Когда поставили раком, то и Узбекистан рыба
Гость
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