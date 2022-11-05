Кирьяков — о матче России с Узбекистаном: «На безрыбье и рак – рыба»

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» поделился мнением о предстоящем матче сборной России с командой Узбекистана.

На безрыбье и рак – рыба. Нашей команде надо цепляться за любой шанс. Мы не можем выбирать соперников в сложившейся ситуации. Не важно, с кем, главное играть. Надо смотреть новых футболистов, быть в тонусе. На этом и сделан акцент в нынешней сборной России.

Сильнее ли Узбекистан Кыргызстана и Таджикистана? Надеюсь, команда обладает хорошим уровнем. Чем сильнее соперник, тем лучше будут заметны слабые стороны сборной России. Узбекистан должен быть посильнее Таджикистана, и поэтому матч получится интересным.