Каррера: «„Спартаку“ будет нелегко в матче с „Сочи“»

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вчера, 08:55

Экс-наставник «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ .

«Сочи» — отличная команда, «Спартаку» будет нелегко в этом матче. Но у подопечных Абаскаля больше качества. Плюс отсутствие главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина может помочь «красно-белым».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.