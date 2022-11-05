Каррера: «„Спартаку“ будет нелегко в матче с „Сочи“»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.
«Сочи» — отличная команда, «Спартаку» будет нелегко в этом матче. Но у подопечных Абаскаля больше качества. Плюс отсутствие главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина может помочь «красно-белым».
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.
4 игры с командами с 1-го по 5-е место - 0 побед...
Пройти Сочи - Абаскаль скорей всего сможет...
Да и вообще ему прям с календарём фортануло...))
4 последние игры в РПЛ - с 9-й...14-й...15-й и 16-й командами таблицы....
Он так в зимний долгий перерыв и сам задумается..."А вдруг я и впрямь хороший тренер??"..))))
4 игры с командами с 1-го по 5-е место - 0 побед...
Пройти Сочи - Абаскаль скорей всего сможет...
Да и вообще ему прям с календарём фортануло...))
4 последние игры в РПЛ - с 9-й...14-й...15-й и 16-й командами таблицы....
Он так в зимний долгий перерыв и сам задумается..."А вдруг я и впрямь хороший тренер??"..))))