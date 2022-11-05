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Каррера: «„Спартаку“ будет нелегко в матче с „Сочи“»

вчера, 08:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Сочи» — отличная команда, «Спартаку» будет нелегко в этом матче. Но у подопечных Абаскаля больше качества. Плюс отсутствие главного тренера «Сочи» Вадима Гаранина может помочь «красно-белым».

Матч «Сочи» — «Спартак» состоится сегодня, 5 ноября. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:28
ПродуютЬ,ой,продуютЬ!!!
galem72
galem72
вчера в 11:14
Правильный настрой и всё будет отлично.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:20
Спартак обязан брать 3 очка, тем более Сочи будет без главного тренера. Сомневаюсь, что рыжий сможет встряхнуть команду, хотя и такое возможно - эффект смены обстановки на тренировках после отставки Гаранина.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:16
Абаскаль - в переводе с испанского "Победитель команд с 6-го по 16-е место"....

4 игры с командами с 1-го по 5-е место - 0 побед...

Пройти Сочи - Абаскаль скорей всего сможет...
Да и вообще ему прям с календарём фортануло...))
4 последние игры в РПЛ - с 9-й...14-й...15-й и 16-й командами таблицы....

Он так в зимний долгий перерыв и сам задумается..."А вдруг я и впрямь хороший тренер??"..))))
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:15
Вчера уже был нежданчик... так что игра может быть на три результата
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:45
Спартак обязан выигрывать, если уважает себя.
ABir
ABir
вчера в 09:24
Спартаку всегда нелегко, все коллективы, особенно дома, стараются перед своими болельщиками, как можно лучше сыграть против Спартака, многим за победу над Спартаком выплачиваются повышенные премиальные, а другим прощаются все их предыдущие неудачи.
МапС
МапС
вчера в 09:13
Совсем непредсказуемый матч, в плане того с каким счётом победит Спартак.
7d7szd6e6k27
7d7szd6e6k27
вчера в 09:10
Зато после матча легко будет Сочи без тандема физруков
Гость
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