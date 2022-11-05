Конате — лучший игрок матча «Зенит» — «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).
Форвард провёл на поле 78 минут, отметившись забитым голом.
Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате признан лучшим игроком матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).
Форвард провёл на поле 78 минут, отметившись забитым голом.
Зенит вышел на игру не готовым и был втоптан в газон.
Игроки Ахмата просто не дали сыграть трём бразильцем в центре поля и Зенит оказался безоружен.
Напомню первый гол пришел от Малкома. Второй Чистяков решил порассуждать кому отдать пас, за что и поплатился.
Замены, сегодня мы увидели что Семак опять забыл сделать вовремя замены и это тоже тренерское поражение.
Вопросы по чемпионству Зенита сегодня остались открытыми.
Зенит вышел на игру не готовым и был втоптан в газон.
Игроки Ахмата просто не дали сыграть трём бразильцем в центре поля и Зенит оказался безоружен.
Напомню первый гол пришел от Малкома. Второй Чистяков решил порассуждать кому отдать пас, за что и поплатился.
Замены, сегодня мы увидели что Семак опять забыл сделать вовремя замены и это тоже тренерское поражение.
Вопросы по чемпионству Зенита сегодня остались открытыми.