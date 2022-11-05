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Конате — лучший игрок матча «Зенит» — «Ахмат»

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:19
Так и есть,боевой негр!!!
протон
протон
сегодня в 00:08
Ахмат с победой, всё по делу, молодцы.
Зенит вышел на игру не готовым и был втоптан в газон.
Игроки Ахмата просто не дали сыграть трём бразильцем в центре поля и Зенит оказался безоружен.
Напомню первый гол пришел от Малкома. Второй Чистяков решил порассуждать кому отдать пас, за что и поплатился.
Замены, сегодня мы увидели что Семак опять забыл сделать вовремя замены и это тоже тренерское поражение.
Вопросы по чемпионству Зенита сегодня остались открытыми.
Zak11
Zak11
вчера в 19:05
Заслуженно
Гость
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