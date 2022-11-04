Малком — лучший футболист «Зенита» в октябре

Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим футболистом клуба по итогам октября.
Бразилец набрал 49,7% голосов болельщиков. Игроку покорилось это достижение в пятый раз. В октябре Малком забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу в 6 матчах.
«Серебро» рейтинга взял Далер Кузяев (21,18%), третье место – Вильмар Барриос (5,34%).
Сычевой - другой уровень....другой рейтинг....
Мбаппе, Сычевой, Холанд....
Сычевой - другой уровень....другой рейтинг....
Мбаппе, Сычевой, Холанд....
Приятно смотреть на его действия на поле...
15 матчей - 16 результативных действий..(11 голов, 5 ассистов)
Удачи ему и во втором круге !!!!!
Приятно смотреть на его действия на поле...
15 матчей - 16 результативных действий..(11 голов, 5 ассистов)
Удачи ему и во втором круге !!!!!
Еще раз напомню, что я выиграл 2 худи, одну футболку в сентябре, еще с аккаунтом Nare выиграл группу Заболотного в октябре - это еще одна футболка. То есть я должен получить - 2 футболки и 2 худи - с соответствующими эмблемами․ Буду ждать, как говорили через несколько недель, то есть примерно - 17-19 ноября.
Еще раз напомню, что я выиграл 2 худи, одну футболку в сентябре, еще с аккаунтом Nare выиграл группу Заболотного в октябре - это еще одна футболка. То есть я должен получить - 2 футболки и 2 худи - с соответствующими эмблемами․ Буду ждать, как говорили через несколько недель, то есть примерно - 17-19 ноября.