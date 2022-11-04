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Малком — лучший футболист «Зенита» в октябре

вчера, 22:21

Нападающий «Зенита» Малком стал лучшим футболистом клуба по итогам октября.

Бразилец набрал 49,7% голосов болельщиков. Игроку покорилось это достижение в пятый раз. В октябре Малком забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу в 6 матчах.

«Серебро» рейтинга взял Далер Кузяев (21,18%), третье место – Вильмар Барриос (5,34%).

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Все комментарии
prt6evdac6mn
prt6evdac6mn ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:41
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ 68frgfsv2kda (раскрыть)
    сегодня в 08:09
    Сычевой - не игрок Зенита...
    Сычевой - другой уровень....другой рейтинг....
    Мбаппе, Сычевой, Холанд....
    68frgfsv2kda
    68frgfsv2kda
    сегодня в 04:31
    Если ещё поднапряжётся, то сможет играть почти как Сычевой
    протон
    протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:38
    Тут даже спорить не о чем. Объективно лучший, как в принципе все бразильцы 👍🏻
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:35, ред.
    Хороший игрок...мастеровитый..техничный.........теперь ещё и забивной...
    Приятно смотреть на его действия на поле...

    15 матчей - 16 результативных действий..(11 голов, 5 ассистов)
    Удачи ему и во втором круге !!!!!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 22:36
    А что - офис СДЭК уже неактуален? В моей анкете указано адрес СДЭК-а в Армении - в Ереване. Это до сих пор не мешало получить призы - я хочу убедиться что это не проблема и сейчас.

    Еще раз напомню, что я выиграл 2 худи, одну футболку в сентябре, еще с аккаунтом Nare выиграл группу Заболотного в октябре - это еще одна футболка. То есть я должен получить - 2 футболки и 2 худи - с соответствующими эмблемами․ Буду ждать, как говорили через несколько недель, то есть примерно - 17-19 ноября.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:27
    Лучший воспитанник "Зенита" на все времена.
    Гость
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