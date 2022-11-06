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Артета просит «Арсенал» подписать Тилеманса из «Лестера»

вчера, 09:36

Рулевой «Арсенала» Микель Артета попросил руководство клуба подписать полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в январское трансферное окно, пишет The Sun.

Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость бельгийца оценивается в 40 млн евро.

Ранее слухи связывали Тилеманса с грандом из Ла Лиги.

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Все комментарии
erla1984
erla1984 ответ Foxes (раскрыть)
сегодня в 06:04
Уж Тилеманс сам просится в Арсенал, ему глубоко фиолтетово до твоего Лестера
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:48
Арсенал все лето ходил вокруг да около, но не решились на трансфер, хотя.я до последнего дня надеялся, что Тилеманса все же подпишут.
Вообще, я бы на месте Артеты и Эду постарался бы выкупить у Лестера сразу трех игроков! Харви Барнс, Мэддисона и Тилеманса! Все эти игроки помогут прилично усилить состав. Барнс отличный вариант для конкуренции Мартинелли, Тилеманс и Джаку может подменить, и Парти, а Мэддисон в разы сильнее нашего Фабио Виера, который является сменщиком Эдегора
lisal
lisal
вчера в 14:36
На лавку он не пойдет, а вместо кого его ставить?
Foxes
Foxes
вчера в 13:35
Хрен вам, а не Тилеманс, а лисам срочно надо оформить с ним новое долгосрочное сотрудничество!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:43
Нужен ли он Арсеналу? Вот в чем вопрос.
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