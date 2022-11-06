Артета просит «Арсенал» подписать Тилеманса из «Лестера»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета попросил руководство клуба подписать полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса в январское трансферное окно, пишет The Sun.
Контракт игрока рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость бельгийца оценивается в 40 млн евро.
Ранее слухи связывали Тилеманса с грандом из Ла Лиги.
Вообще, я бы на месте Артеты и Эду постарался бы выкупить у Лестера сразу трех игроков! Харви Барнс, Мэддисона и Тилеманса! Все эти игроки помогут прилично усилить состав. Барнс отличный вариант для конкуренции Мартинелли, Тилеманс и Джаку может подменить, и Парти, а Мэддисон в разы сильнее нашего Фабио Виера, который является сменщиком Эдегора
Вообще, я бы на месте Артеты и Эду постарался бы выкупить у Лестера сразу трех игроков! Харви Барнс, Мэддисона и Тилеманса! Все эти игроки помогут прилично усилить состав. Барнс отличный вариант для конкуренции Мартинелли, Тилеманс и Джаку может подменить, и Парти, а Мэддисон в разы сильнее нашего Фабио Виера, который является сменщиком Эдегора