Конте: «Я доволен качеством нашей игры и опасными моментами»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о матче АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

Сегодняшнее поражение вряд ли можно объяснить. В первом тайме особо не на что жаловаться, учитывая самоотдачу моих игроков. Они старались ярко себя проявить. Во втором тайме мы смогли забить, и я думаю, мы могли рассчитывать на большее. Но нельзя забывать, что на важные игры против топ-клубов нужен особый настрой. Про своих футболистов не могу сказать ничего плохого. Я доволен качеством нашей игры и опасными моментами.

У нас много травм, и отрадно, что все сражаются до конца. Увы, сегодня мы не добились желаемого результата, но нашей игрой я доволен. Мы смогли оказать давление на «Ливерпуль». Мы старались прессинговать, но после длинной передачи мы пропустили второй гол. Даже не знаю, что лучше – победить, играя слабо, или проиграть, показав свой максимум. Но мы проиграли.