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Конте: «Я доволен качеством нашей игры и опасными моментами»

сегодня, 00:07
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о матче АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

Сегодняшнее поражение вряд ли можно объяснить. В первом тайме особо не на что жаловаться, учитывая самоотдачу моих игроков. Они старались ярко себя проявить. Во втором тайме мы смогли забить, и я думаю, мы могли рассчитывать на большее. Но нельзя забывать, что на важные игры против топ-клубов нужен особый настрой. Про своих футболистов не могу сказать ничего плохого. Я доволен качеством нашей игры и опасными моментами.

У нас много травм, и отрадно, что все сражаются до конца. Увы, сегодня мы не добились желаемого результата, но нашей игрой я доволен. Мы смогли оказать давление на «Ливерпуль». Мы старались прессинговать, но после длинной передачи мы пропустили второй гол. Даже не знаю, что лучше – победить, играя слабо, или проиграть, показав свой максимум. Но мы проиграли.

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Все комментарии
aayv4xz3waaw
aayv4xz3waaw
сегодня в 01:49
Вообще вы проиграли, как можно быть довольным?
протон
протон
сегодня в 00:32
Футбол поэтому всегда непредсказуем. Да скажу, что ничью была бы справедливым результатом, но по той же логике Ливерпуль заслуживал ничью с Ноттингемом и победу с Лидсом.
Отлично играл Тоттенхэм. Чувствуются проблемы с кадрами. Хельберг при Конте слабее играет. Надо его больше использовать, игрок топовый. Но видно что Конте прибавляет с Тоттенхэмом. Надо несколько хороших приобретений и уже можно попадать в 4.
Гость
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