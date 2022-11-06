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Моуриньо: «Обилие эмоций мешало продвижению к цели»

вчера, 23:33
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)0 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Лацио» (0:1).

В этом матче не хватало четкости, обилие эмоций мешало продвижению к цели. Трудно играть против соперника, который грамотно распоряжается игровым временем. Без Дибалы и Пеллегрини нам было тяжело.

Поражения «Ромы» в матчах с прямыми конкурентами несправедливы. «Аталанта» ударила по воротам лишь один раз, но смогла победить. Именно мы доставили «Наполи» наибольшие неудобства. Сегодня «Лацио» забил половину гола, этого достаточно. Это незаслуженные поражения. Но нам сегодня не хватало не только забитых мячей, но и командной игры, наши действия с мячом были примитивны. Мы не рисковали в игре один в один, особенно это касается игроков атаки.

При такой плотности игр наши травмы абсолютно логичны. Это люди, а не роботы. У меня не так много футболистов, которые примут участие на чемпионате мира, и, к счастью, на нас это повлияет не так сильно, как на другие коллективы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:18
Не справляется Мауриньо!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:46
И с ним хотят продлить контракт
протон
протон
сегодня в 00:33
Потери Лацио - Сергей и Иммобиле, в плане лидеров, в плане системы, в плане духа на поле, в плане бог его знает еще чего, гораздо более ощутима, и что? К сожалению, для Особенного становиться обыденностью объяснять собственные промахи фантазиями. Короче, уважения, уважения! Сари элементарно переиграл, надо это признать. Если по делу: центр поля проигран вчистую, после пропущенного мяча - только кроссы, причем из любых позиций и расстояний-от фонаря! Результат на табло!
Гость
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