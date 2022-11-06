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Рязанцев: «„Зенит“ — классная команда, будет интересная игра»

вчера, 20:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит12.11.2022 в 16:30 Не начался

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от матча РПЛ против «Зенита».

Жду, что придёт много болельщиков. «Зенит» — классная команда, действующий чемпион России. Будет интересная игра. Поднялось ли настроение после поражения «Зенита»? Нет. У меня сегодня оно ухудшилось, потому что я ориентируюсь только на нашу команду.

Верим ли, что можно обыгрывать «Зенит»? «Ахмат» показал, что можно. Мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Сильнее ли нынешний «Зенит» того, в котором я играл? Много экспертов может это сравнить. Я не сторонник сравнивать команды разных годов, потому что это необъективно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:30
Зенит злее будет. а что будет если будет второе поражение подряд, выходной в Москве сделают.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:25
Зениту штуки пять закатите .
godssii
godssii ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:24
Привет от НН !!!
ABir
ABir
вчера в 21:20
Вряд ли Зенит оступится второй раз подряд. Тем интереснее будет посмотреть на Торпедо.
Georgud
Georgud ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:17
Торпедо и Пари НН доказали, что цска может обыграть любой клуб из ФНЛ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:01
Да чё там,надо побеждать,вам и карты в руки!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:56
Зенит "классная" команда но Ахмат показал, что её с лёгкостью можно обыграть чего Вам и желаю!
Гость
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