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Аллегри: «Победа над „Интером“ принесла нам радость, но нужно идти дальше»

сегодня, 08:24
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Серии А против «Интера» (2:0).

Этот матч стал интересным зрелищем, особенно учитывая то, что в первой половине игры нам слегка повезло. Но когда ты действуешь активно, выполняешь командную работу, то шансы на положительный исход становятся выше.

Игровая система сделала нас стабильнее, но главное – все работают как единый организм, в обороне отрабатывает вся команда. Парни чувствуют, когда наступают непростые моменты, в течение 95 минут нельзя выключаться. В начале сезона мы играли полчаса, а после этого отпускали инициативу. Теперь же мы сражаемся до конца, даже когда сложно. Это важно.

Мы выиграли у «Интера» после трех поражений и ничьей, это радует. Эта победа очень важна. Сегодня мы допустили лишь один опасный момент, когда у Лаутаро возник шанс после ошибки Рабьо. С таким подходом к делу мы едва ли будем пропускать.

Сезон длинный. У нас были неудачные игры – в Лиге чемпионов в особенности. Победа над «Интером» принесла нам радость, но нужно идти дальше.

Игра «Наполи» впечатляет, но посмотрим, что будет после чемпионата мира.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:27
Радость со слезами на глазах.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:37
Ну хоть одна значимая победа за последнее время, а то сплошные разочарования.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:32
Станислав Саламович как всегда - коротко и ясно.
6engzn7rntya
6engzn7rntya
сегодня в 09:05
Радость после игры большая много слов, нужны дела!
8hxmffkuz5kn
8hxmffkuz5kn
сегодня в 08:28
Лично тебе нужно идти как можно дальше и отдельно от команды
Гость
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