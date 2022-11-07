Аллегри: «Победа над „Интером“ принесла нам радость, но нужно идти дальше»

Главный тренер «Ювентуса» подвел итоги матча Серии А против «Интера» (2:0).

Этот матч стал интересным зрелищем, особенно учитывая то, что в первой половине игры нам слегка повезло. Но когда ты действуешь активно, выполняешь командную работу, то шансы на положительный исход становятся выше.

Игровая система сделала нас стабильнее, но главное – все работают как единый организм, в обороне отрабатывает вся команда. Парни чувствуют, когда наступают непростые моменты, в течение 95 минут нельзя выключаться. В начале сезона мы играли полчаса, а после этого отпускали инициативу. Теперь же мы сражаемся до конца, даже когда сложно. Это важно.

Мы выиграли у «Интера» после трех поражений и ничьей, это радует. Эта победа очень важна. Сегодня мы допустили лишь один опасный момент, когда у Лаутаро возник шанс после ошибки Рабьо. С таким подходом к делу мы едва ли будем пропускать.

Сезон длинный. У нас были неудачные игры – в Лиге чемпионов в особенности. Победа над «Интером» принесла нам радость, но нужно идти дальше.

Игра «Наполи» впечатляет, но посмотрим, что будет после чемпионата мира.