Клопп: «Очень важная для нас победа. Камень с души упал»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил победу своей команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1).

Очень важная для нас победа. Камень с души упал. Важнейший поединок. Первый тайм мы провели замечательно, во втором было непросто. «Тоттенхэм» готов идти на риск, когда проигрывает. Очень интенсивный сезон. Но нельзя успокаиваться и думать, что все будет хорошо лишь из-за того, что мы одержали первую за некоторое время гостевую победу. Понимаем, что придется сражаться. Я не думаю, что в гостях нам слишком тяжело. Да, домашние игры очень сильно помогают. Но в Лиге чемпионов мы побеждали в гостях. И я рад, что и в чемпионате мы смогли это сделать.

У Далглиша и Фаулера наверняка тоже были безголевые периоды. Салах всегда будет забивать. Он входит в список лучших бомбардиров «Ливерпуля». Статистика Мо невероятна. Он очень важен для нас, два его гола в сегодняшней игре это подтверждают.