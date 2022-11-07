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Клопп: «Очень важная для нас победа. Камень с души упал»

сегодня, 00:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (2:1).

Очень важная для нас победа. Камень с души упал. Важнейший поединок. Первый тайм мы провели замечательно, во втором было непросто. «Тоттенхэм» готов идти на риск, когда проигрывает. Очень интенсивный сезон. Но нельзя успокаиваться и думать, что все будет хорошо лишь из-за того, что мы одержали первую за некоторое время гостевую победу. Понимаем, что придется сражаться. Я не думаю, что в гостях нам слишком тяжело. Да, домашние игры очень сильно помогают. Но в Лиге чемпионов мы побеждали в гостях. И я рад, что и в чемпионате мы смогли это сделать.

У Далглиша и Фаулера наверняка тоже были безголевые периоды. Салах всегда будет забивать. Он входит в список лучших бомбардиров «Ливерпуля». Статистика Мо невероятна. Он очень важен для нас, два его гола в сегодняшней игре это подтверждают.

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Все комментарии
YNWA
YNWA
сегодня в 02:35
С психологической точки зрения, да, согласен!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:39
Наконец-то Ливерпуль сумел выиграть у нормальной команды.
kjyjh9cp65ys
kjyjh9cp65ys
сегодня в 00:37
Теперь надо играть также
drug01
drug01
сегодня в 00:33
Действительно очень важная победа
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