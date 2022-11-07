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Головин: «Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали»

сегодня, 11:14
ТулузаЛоготип футбольный клуб Тулуза0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды над «Тулузой» в Лиге 1 (2:0).

Получилась хорошая, яркая игра. Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали, создавали моменты. На ворота соперника было постоянное давление, которое воплотилось в два забитых мяча. Красивый гол в моем исполнении? Со стороны виднее, насколько он хорош, но могу сказать, что бил на исполнение в дальний угол. Все удачно сложилось. На самом деле мог забить еще в этом матче, были хорошие возможности.

С чем связано то, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Все-таки и в команде, и в Лиге играю уже не первый год. Есть определенная уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации. Самое главное, чтобы все это было на пользу команде. Так оно и получается.

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Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:20
Головин, как игрок, сильно разочаровывает.
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