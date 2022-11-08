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Чистяков тренируется с основной командой «Зенита»

сегодня, 11:50

Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент тренируется с первой командой «Зенита».

У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой.

После матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:29
Видимо в Зените решили не раздувать, а сделать всё по тихому.
makkie
makkie
сегодня в 11:53
Быстро же переобулись в Зените на волне шумихи.
Сейчас сделают вид, что никто не было. Хотя, думаю, Чистяков сделал выводы для себя.
Гость
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