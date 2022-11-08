Чистяков тренируется с основной командой «Зенита»

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сегодня, 11:50

Андрей Талаев, агент защитника , заявил, что его клиент тренируется с первой командой «Зенита».

У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой.