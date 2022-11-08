Чистяков тренируется с основной командой «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, заявил, что его клиент тренируется с первой командой «Зенита».
У «Зенита» был сбор команды перед тренировкой, команда собирается примерно в 11 утра. Дима принял в нем участие. Сейчас идет тренировка, Дима находится на базе и готовится с командой. На сегодняшнее утро он находится с командой.
После матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.
Сейчас сделают вид, что никто не было. Хотя, думаю, Чистяков сделал выводы для себя.
Сейчас сделают вид, что никто не было. Хотя, думаю, Чистяков сделал выводы для себя.