«Спартак» показал, как Мартинс тренировался на велотренажере

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс продолжает восстанавливаться после травмы.
Московский клуб показал на видео, как футболист тренировался на велотренажере.
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс продолжает восстанавливаться после травмы.
Московский клуб показал на видео, как футболист тренировался на велотренажере.
Но вряд ли сыграет до зимней паузы, равно как и Кейта Бальде.
Вернутся все втроём вместе с Мозесом уже весной.
Но вряд ли сыграет до зимней паузы, равно как и Кейта Бальде.
Вернутся все втроём вместе с Мозесом уже весной.