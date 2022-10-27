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ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» показал, как Мартинс тренировался на велотренажере

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Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Лишь бы одно другому не мешало. Полузащитник Динамо Маслов летом играл за команду в футбол, а зимой в хоккей с мячом.
Izmar
Izmar
вчера в 19:13
Кому это только нужно?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10
Тур де Франс ждёт тебя !)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:22
Поломалася педалька. Всё, п...ц, сказал Виталька.
makkie
makkie
вчера в 17:15
Ждём Криса в основной группе!
Но вряд ли сыграет до зимней паузы, равно как и Кейта Бальде.
Вернутся все втроём вместе с Мозесом уже весной.
drug01
drug01
вчера в 17:00
Главное готов играть!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:54
Велосипидист ёканый бабай!
vy45kgp7tphc
vy45kgp7tphc
вчера в 16:53
настроение отличное, это хорошо...
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