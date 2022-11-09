Сенников назвал причину отстранения Педринью от тренировок «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал отстранение нападающего от тренировок с основным составом «железнодорожников».

Допускаю, что Педринью выразил недовольство тем, что перестал попадать в основной состав. Возможно, из‑за этого возник конфликт — он не захотел тренироваться. Не исключено, что бразилец в результате этого хочет сменить клуб, уехать куда‑нибудь.

Педринью показал уровень? Какой? В кубковом матче с «Химками»? Этой команде многие забивали по пять, по шесть — те же «Спартак» с «Динамо». Это не уровень.

Вот против «Спартака» Педринью ни разу никого не обыграл. Наверное, это показательно. Против топ‑команд бразилец был нерезультативен. В ключевых матчах Педринью на меня никакого впечатления не произвел.