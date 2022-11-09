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Сенников назвал причину отстранения Педринью от тренировок «Локомотива»

вчера, 11:44

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал отстранение нападающего Педринью от тренировок с основным составом «железнодорожников».

Допускаю, что Педринью выразил недовольство тем, что перестал попадать в основной состав. Возможно, из‑за этого возник конфликт — он не захотел тренироваться. Не исключено, что бразилец в результате этого хочет сменить клуб, уехать куда‑нибудь.

Педринью показал уровень? Какой? В кубковом матче с «Химками»? Этой команде многие забивали по пять, по шесть — те же «Спартак» с «Динамо». Это не уровень.

Вот против «Спартака» Педринью ни разу никого не обыграл. Наверное, это показательно. Против топ‑команд бразилец был нерезультативен. В ключевых матчах Педринью на меня никакого впечатления не произвел.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:25
" Допускаю", "Возможно"... Сенников фантазирует, не зная истинных причин отстранения Педриньо, поэтому комментировать его домыслы не имеет смысла.
ОПС
ОПС
вчера в 12:22
Если отстранили, то значит за дело. Так просто ничего не бывает.
makkie
makkie
вчера в 11:57
Зимой надо забирать Педриньо в Спартак, а то пропадёт парень в Локо!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:53
Ну, а зачем покупали, сидеть на лавке .
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