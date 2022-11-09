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Клаудиньо заявил, что «Зенит» ещё рано делать чемпионом в этом сезоне

вчера, 08:29

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Мы – чемпионы? Разумеется, нет. Впереди ещё весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию и давать слабину. Мы прошли первую половину чемпионата без поражений, это здорово, но нам есть в чём прибавлять. Перед нами стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:05
Сегодня "День Клавы"???
протон
протон
вчера в 09:39
Только надо начинать играть с первой минуты,а лучше секунды.Удачи Клаудиньо в Зените!
ДСА
ДСА
вчера в 09:35
Тем не менее всё к этому идёт. Даже когда Зенит проиграл, преследователь тоже оступился.
drug01
drug01
вчера в 09:27
Смело сказал, а может утешил кого-то
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:56
Медали вешать еще рано, но медальные ленточки уже можно заказывать. Чемпионская интрига, конечно, еще не умерла, но явно находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Gahi
Gahi
вчера в 08:55
Всё правильно нужно играть лучше чем вчера спустя рукава.
cd4gx8tehe6u
cd4gx8tehe6u
вчера в 08:52
    bmct79396rtt
    bmct79396rtt
    вчера в 08:49
    Клаудиньо знает, что говорит.
    Если иностранцы свалят, Зенит рухнет.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:42
    За такие высказывания могут дать и по шапке.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:39
    Миллер всё бдит пристально, не допустит.
    Гость
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