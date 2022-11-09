Клаудиньо заявил, что «Зенит» ещё рано делать чемпионом в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ .

Мы – чемпионы? Разумеется, нет. Впереди ещё весь второй круг, множество матчей, в которых нам ни в коем случае нельзя терять концентрацию и давать слабину. Мы прошли первую половину чемпионата без поражений, это здорово, но нам есть в чём прибавлять. Перед нами стоит чёткая и понятная задача, мы шаг за шагом движемся к ней, но вешать медали на шею ещё слишком рано.