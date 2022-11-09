Нигматуллин: «С Галактионовым „Локо“ продолжит борьбу за выживание»

Бывший вратарь «Локомотива» поделился мнением о возможном назначении на должность нового главного тренера «железнодорожников».

Наверное, никогда не смирюсь, как «Локомотив» разбазаривает всё, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьёзно не воспринимает из-за неадекватных решений. Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдёт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву.