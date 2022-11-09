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Нигматуллин: «С Галактионовым „Локо“ продолжит борьбу за выживание»

вчера, 09:51

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном назначении Михаила Галактионова на должность нового главного тренера «железнодорожников».

Наверное, никогда не смирюсь, как «Локомотив» разбазаривает всё, что было нажито непосильным трудом. Разбазаривает именно историю, авторитет и силу команды. Сейчас клуб никто серьёзно не воспринимает из-за неадекватных решений. Почему руководство считает, что тренер, который борется за выживание с «Пари НН», будет бороться за медали с «Локомотивом»? Не вижу логики. Судя по всему, так и произойдёт — назначат Галактионова. Но боюсь, что «Локомотив» продолжит бороться за выживание. Даже может проиграть эту битву.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 10:57
Справится,толковый тренер.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:23
Не очкуй, Русел! Галактионов молодой, толковый и прогрессирующий российский тренер. Да, в этом сезоне он будет бороться за выживание, впрочем как боролся бы любой тренер, которого бы позвали в Локо. Просто турнирная ситуация у команды такая - нахождение в зоне стыков и совсем рядом с зоной вылета. А Галактионов вытащит за уши эту команду из опасной зоны 100%. У Локо гораздо сильнее состав, чем у Нижнего и больше админресурс. Галактионов получит в своё распоряжение то, чего в Нижнем и близко не было и у него появится хорошая возможность проявить себя и расти дальше, как тренер. Вообщем, Галактионов - это хороший выбор для Локо. Он способен возродить команду, а в следующем сезоне уже бороться за самые высокие места в РПЛ.
ОПС
ОПС
вчера в 10:05
Пусть попробует, а вдруг у него и получится. Глядишь и пойдет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:04
Надо срочно вызвать Нигму из США,для спасения "Локомотива",да и его спасти,оторвав от шоу-бизнеса.
Гость
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