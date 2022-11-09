Прудников: «Помощь ветеранам „Спартака“ — это очень хорошо»

Экс-нападающий «Спартака» поддержал создание нового комитета ветеранов клуба

Во вторник совет директоров «Спартака» учредил создание нового комитета ветеранов клуба. Его возглавил бывший тренер «красно-белых» .

Прекрасная идея. Помощь ветеранам клуба — это очень хорошо. Потому что многие из них живут сейчас небогато. И помощь для них — это всегда очень хорошо, это важно. Будем надеяться, что всё это будет работать. Дух и традиции — тоже хорошо. Понятно, что никому ничего нельзя навязывать. Понятно, что для хозяев и для болельщиков первостепенен результат, если ещё будут традиции и красивая игра, это вообще будет здорово, шикарно. Как в мадридском «Реале».