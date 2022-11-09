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Прудников: «Помощь ветеранам „Спартака“ — это очень хорошо»

сегодня, 00:15

Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников поддержал создание нового комитета ветеранов клуба

Во вторник совет директоров «Спартака» учредил создание нового комитета ветеранов клуба. Его возглавил бывший тренер «красно-белых» Олег Романцев.

Прекрасная идея. Помощь ветеранам клуба — это очень хорошо. Потому что многие из них живут сейчас небогато. И помощь для них — это всегда очень хорошо, это важно. Будем надеяться, что всё это будет работать. Дух и традиции — тоже хорошо. Понятно, что никому ничего нельзя навязывать. Понятно, что для хозяев и для болельщиков первостепенен результат, если ещё будут традиции и красивая игра, это вообще будет здорово, шикарно. Как в мадридском «Реале».

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Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:45
А Прудников-то что обрадовался? Он себя ветераном "Спартака" считает, что ли)))
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