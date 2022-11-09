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Каррера: «У „Зенита“ больше всех денег благодаря участию в Лиге чемпионов»

вчера, 10:25

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о результатах «Зенита».

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в РПЛ с осени 2017 года, а питерцы 4 раза подряд побеждают в чемпионате? Думаю, последнее связано с тем, что «Зенит» всегда играл в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупку игроков. Не знаю, как работает спортивный блок «Зенита», но они покупают намного более качественных футболистов, чем все остальные. Плюс мне очень нравится их тренер — Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление. Кроме того, что он сильный тренер, это еще и очень хороший человек.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:08
А вообще давно наверное надо было в Италии легализовать ту штуку после которой Массимо так отжигает....

Утром собрался в ЦСКА..
В обед в Зенит...
Теперь ему открылась тайна происхождения денег у Зенита...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:02
"Лига Чемпионов" - Мечты сбываются !!!
112910415
112910415
вчера в 16:37
страшно далёк оказался от народа )
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:27
Каррера хорошо пошутил
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 12:25
В тот период бюджет Зенита был на уровне 1-2 лиги. Вряд ли его присутствие или отсутсвие в лиге на что-то влияло)
И если вспомнить успешный период, то Зенит и ЦСКА брали УЕФА, а также вместе в один сезон выходили в 1/8 ЛЧ (чего не было никогда).

По твоей логике Зенит был виноват в нескольких позорных влётах Спартака в квалификации в 2000е и 2010е?)

Без сильных клубов не будет сильной лиги. Поэтому к нынешнему Зениту должны подтянуться конкуренты, а не наоборот.
dok66
dok66
вчера в 12:08
Каррера жжет . И чем интересно вызван такой реверанс в сторону Зенита и Семака ?
Izmar
Izmar
вчера в 12:05
У цска много денег, но оно всегда в пух и прах проигрывает бедным Торпедо и Пари, значит дело не в деньгах.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 12:04, ред.
Когда Зенит "самоубрался" в 1 лигу, Спартак играл в полуфинале Кубка Уефа, Локо в полуфинале Кубка Кубков а Ротор выходил в 1/16 Уефа! А Динамо, Торпедо и Нижний доходили до полуфиналов Интертото! Да даже Шинник и Балтика выходили в 3-ий раунд Интертото! Может Зениту действительно убраться?!
Georgud
Georgud ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 11:59
Убрать спартак и чемпионат будет намного сильнее,
Georgud
Georgud ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:58
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Kolenok (раскрыть)
    вчера в 11:57, ред.
    Ну при Совке московские клубы, а также клубы столиц ССР имели дикий админресурс. Состав того же Зенита дербанили как хотели и кто хотел. Поэтому не считаю борьбу в чемпионате СССР также справедливой, как объективно не считаю и сейчас.
    И хочу заметить, что несмотря на это Зенит отыграл почти во всех сезонах, за исключением нескольких, в Высшей Лиге СССР. Поэтому выражение «Зенита вообще не было» некорректно.

    А вот чего хотелось бы сейчас, чтобы не Зенит сейчас сдулся, а наоборот, чтобы, например, тот же Спартак и другие конкуренты стали сильнее. Тогда у нас наконец-то вырастет уровень!
    DEIVID_353
    DEIVID_353 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 11:52
    Абсолютно ничего не изменится.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 11:43
    4 млрд $ заработал на стадион в ЛЧ
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:40
    Живёт в своём измерении уже,не оценивая объёмы активов,с которых содержатся клубы."Зенит" доил двух маток : ГАЗПРОМ и УЕФА.А УЕФА доила тоже ГАЗПРОМ.Вот и замкнулось двойное кольцо порока.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 11:34
    Ну насмешил! У Зенита деньги благодаря ЛЧ )))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:33, ред.
    Видимо Карера далек от жизни и ему незнакомо заветное и волшебное слово Газпром. Оно чудеса творит и даже делает из Семака тренера
    Kolenok
    Kolenok ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 11:23
    При Совке зенита вообще не было и ничего чемпионат в разы сильней был.Убрать газпрем и зенита нет,убрать бразильцев и зенита нет,с Миллером тоже самое.Вариантов масса.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:16
    Теперь в ЛЧ не играют и денег станет меньше?сомневаюсь!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Kolenok (раскрыть)
    вчера в 10:49
    Убрать Зенит и чемпионат будет уровня чемпионата Кипра!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 10:40
    Да теперь он не когда не станет тренером Спартака.😉.)))
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 10:38
    На Миллере все держится.зенит это беда для всего РПЛ.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 10:32
    Ага, благодаря "народному достоянию" как говорится в рекламе.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 10:29
    на скользкую дорогу наступил Каррера)
    Гость
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