Каррера: «У „Зенита“ больше всех денег благодаря участию в Лиге чемпионов»

Экс-рулевой «Спартака» порассуждал о результатах «Зенита».

«Спартак» не обыгрывает «Зенит» в РПЛ с осени 2017 года, а питерцы 4 раза подряд побеждают в чемпионате? Думаю, последнее связано с тем, что «Зенит» всегда играл в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупку игроков. Не знаю, как работает спортивный блок «Зенита», но они покупают намного более качественных футболистов, чем все остальные. Плюс мне очень нравится их тренер — Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление. Кроме того, что он сильный тренер, это еще и очень хороший человек.