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Венгерский журналист: «Черчесов всем всё доказал»

вчера, 15:52

Венгерский журналист Ласло Борсос прокомментировал успехи «Ференцвароша» под руководством российского специалиста Станислава Черчесова.

Выход в плей-офф еврокубков с первого места — исторический успех для «Ференцвароша». Все безумно счастливы этому достижению, ведь ждали этого долгие 48 лет.

Все в Венгрии и «Ференцвароше» бескрайне довольны и благодарят за это Станислава Черчесова. Это опытный тренер, который помог команде достичь новых высот. До россиянина были и другие специалисты. Например, украинец Сергей Ребров, который тоже был успешен. Да, он вывел команду в групповой этап ЛЕ и ЛЧ, что тоже стало достижением для клуба.

Затем «Ференцварош» возглавил Петер Штогер, который не оправдал себя в Венгрии. При нём клуб набрал всего три очка в Лиге Европы и не попал даже в розыгрыш Лиги Наций, заняв последнее место в группе. Австриец провалился в Венгрии, а на его замену пригласили Черчесова.

Россиянин тогда попал в сложную ситуацию. Ему надо было вывести команду в Лигу Европы, чего он, в итоге, смог достичь. Однако команда показывала не многообещающую игру, из-за чего проиграла «Карабаху» в квалификации ЛЧ. Да и матчи со «Слованом» тоже не были хорошими.

СМИ и болельщики не были довольны выступлениями «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов, но Черчесов снова всем всё доказал. Выступление в группе ЛЕ было фантастическим. Это грандиозный успех!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:52
Это он ещё не видел российские пресс-конференции
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:59
Не правильно он себя повёл при расставании со сборной
syk2nk3hh9dw
syk2nk3hh9dw
вчера в 15:58
Не доказал, а креативно предоставил доказательную базу выхода из группы ЛЕ путём слива ЛЧ
Гость
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