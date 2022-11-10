Венгерский журналист: «Черчесов всем всё доказал»

Венгерский журналист Ласло Борсос прокомментировал успехи «Ференцвароша» под руководством российского специалиста .

Выход в плей-офф еврокубков с первого места — исторический успех для «Ференцвароша». Все безумно счастливы этому достижению, ведь ждали этого долгие 48 лет.

Все в Венгрии и «Ференцвароше» бескрайне довольны и благодарят за это Станислава Черчесова. Это опытный тренер, который помог команде достичь новых высот. До россиянина были и другие специалисты. Например, украинец Сергей Ребров, который тоже был успешен. Да, он вывел команду в групповой этап ЛЕ и ЛЧ , что тоже стало достижением для клуба.

Затем «Ференцварош» возглавил Петер Штогер, который не оправдал себя в Венгрии. При нём клуб набрал всего три очка в Лиге Европы и не попал даже в розыгрыш Лиги Наций, заняв последнее место в группе. Австриец провалился в Венгрии, а на его замену пригласили Черчесова.

Россиянин тогда попал в сложную ситуацию. Ему надо было вывести команду в Лигу Европы, чего он, в итоге, смог достичь. Однако команда показывала не многообещающую игру, из-за чего проиграла «Карабаху» в квалификации ЛЧ . Да и матчи со «Слованом» тоже не были хорошими.