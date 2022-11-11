РФС отстранил судью Зобова и дисквалифицировал футболиста Данилова

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вчера, 15:13

Комитет по этике РФС отстранил судью Максима Зобова на 5 лет за ставки. Такое решение было принято на заседании, прошедшем 9 ноября.

За аналогичное нарушение футболист ФК «Ессентуки» дисквалифицирован на два года, при этом 7 месяцев с момента вынесения решения будут считаться реальным наказанием, а следующие 17 — условной спортивной санкцией.

Председатель комитета Андрей Стукалов прокомментировал решения: