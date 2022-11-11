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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

РФС отстранил судью Зобова и дисквалифицировал футболиста Данилова

вчера, 15:13

Комитет по этике РФС отстранил судью Максима Зобова на 5 лет за ставки. Такое решение было принято на заседании, прошедшем 9 ноября.

За аналогичное нарушение футболист ФК «Ессентуки» Роман Данилов дисквалифицирован на два года, при этом 7 месяцев с момента вынесения решения будут считаться реальным наказанием, а следующие 17 — условной спортивной санкцией.

Председатель комитета Андрей Стукалов прокомментировал решения:

На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста ФК «Ессентуки» Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова. Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер.

Отмечу департамент защиты игры РФС, который провёл большую и скрупулёзную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность.

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minai
minai ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:19
Смотря что в уставе.
93g6ybe8g3wv
93g6ybe8g3wv
вчера в 17:09
Ждём парней в КП на соккере, ведь надо же им где-то теперь играть
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:08
Если на свои игры ставили - это плохо. А если на матчи АПЛ, то нет никаких нарушения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:58
Всё им денег мало...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:49, ред.
РФС не карательный орган...он может отстранить...отозвать лицензию...дисквалифицировать и т.д.....наказать он не может...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:44
ФК "Есентуки". Первый раз слышу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:36
РФС, Глубоко копнули , аж в ФНЛ 2 !)))
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 15:51
какая дисква,какой штраф? это уголовка,надо садить,мошенничество чистой воды
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:34
Ставки сделаны, ставок больше нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:23
Спалились бедолаги!🤫
shlomo
shlomo
вчера в 15:21
Не могли через друзей ставить что ли.... и наверняка спалились скорее всего на матче Ессентуки - Ротор 0:6....
протон
протон
вчера в 15:19
Надо ещё штраф на крупную сумму было прописать
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