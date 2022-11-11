РФС отстранил судью Зобова и дисквалифицировал футболиста Данилова

Комитет по этике РФС отстранил судью Максима Зобова на 5 лет за ставки. Такое решение было принято на заседании, прошедшем 9 ноября.
За аналогичное нарушение футболист ФК «Ессентуки» Роман Данилов дисквалифицирован на два года, при этом 7 месяцев с момента вынесения решения будут считаться реальным наказанием, а следующие 17 — условной спортивной санкцией.
Председатель комитета Андрей Стукалов прокомментировал решения:
На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста ФК «Ессентуки» Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова. Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер.
Отмечу департамент защиты игры РФС, который провёл большую и скрупулёзную работу по установлению всех деталей нарушений. Надеюсь, наши решения станут важным уроком для всей футбольной общественности и особенно молодых футболистов и судей. РФС регулярно взаимодействует и обменивается информацией с букмекерскими компаниями, которые также самостоятельно отслеживают любую подозрительную активность.