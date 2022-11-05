Футбольная ассоциация Англии решила ужесточить наказание Клоппа

Английская футбольная ассоциация (FA) подала апелляцию на решение оштрафовать главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за поведение в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).
Наставник «красных» был наказан за своё поведение по отношению к главному арбитру встречи Энтони Тейлору и его помощнику во время игры. За это Клопп был оштрафован на 34 тысячи евро.
Тем не менее он избежал дисквалификации, несмотря на то, что такое наказание было применено к бывшему наставнику «Челси» Томасу Тухелю и главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу за вспышки гнева в начале сезона.
Теперь FA считает, что наказание было слишком мягким.
Да никак....
Да никак....