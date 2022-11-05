Футбольная ассоциация Англии решила ужесточить наказание Клоппа

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вчера, 08:47

Английская футбольная ассоциация (FA) подала апелляцию на решение оштрафовать главного тренера «Ливерпуля» за поведение в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

Наставник «красных» был наказан за своё поведение по отношению к главному арбитру встречи и его помощнику во время игры. За это Клопп был оштрафован на 34 тысячи евро.

Тем не менее он избежал дисквалификации, несмотря на то, что такое наказание было применено к бывшему наставнику «Челси» и главному тренеру «Лидса» за вспышки гнева в начале сезона.

Теперь FA считает, что наказание было слишком мягким.