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Футбольная ассоциация Англии решила ужесточить наказание Клоппа

вчера, 08:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Английская футбольная ассоциация (FA) подала апелляцию на решение оштрафовать главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за поведение в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

Наставник «красных» был наказан за своё поведение по отношению к главному арбитру встречи Энтони Тейлору и его помощнику во время игры. За это Клопп был оштрафован на 34 тысячи евро.

Тем не менее он избежал дисквалификации, несмотря на то, что такое наказание было применено к бывшему наставнику «Челси» Томасу Тухелю и главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу за вспышки гнева в начале сезона.

Теперь FA считает, что наказание было слишком мягким.

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Все комментарии
xajaks
xajaks
вчера в 15:33
А говорят что после драки кулаками не машут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:21, ред.
А вы говорите... Наши тренеры - агнцы по сравнению с теми, кто тренирует команды АПЛ.
Capral
Capral
вчера в 11:48
У Клоппа- это не первый раз. Он и в Боруссии нередко позволял себе орать на арбитров.
a-league
a-league
вчера в 11:46
Дустом посыпать ?
Брулин
Брулин
вчера в 11:17
Судьи страдают от агрессивного поведения... Мда, наоборот, впечатление такое, что они на поле боги.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 10:22
Наверное по их меркам. Предыдущие два персонажа, за аналогичное нарушение, наказывались более жестко - плюс Тухель удалялся с тренерского мостика на игру-две?!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:15
Тренер может обидеться, послать всех подальше и переехать на материк.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:49
Да гнать этого немца подальше !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:43
Интересно, чего он наговорил арбитрам?
ABir
ABir
вчера в 09:43
34 тысячи евро слабое наказание?
Elliada
Elliada
вчера в 09:42
Почему изначально вынесли ему легкое наказание? Если Тухеля и Марша жестко наказали, то Клоппа тоже должны были также наказать. Он что исключение?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:39
Трудно верится в искренность этих решений.
Gahi
Gahi
вчера в 09:22
Таким образом Английская футбольная ассоциация пришла к выводу, что наказание было слишком мягким для Юргена. И поэтому решили что Клоппа «Надо бы и подковать», видимо англичане перечитав русскую классическую литературу, решили «подковать» теперь и Клоппа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Наказание должны быть сопоставимы с наказанием других тренеров. Но в данном случае может он посылал не так далеко или не так изощрённо как предыдущие исполнители...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:54
Ну как ещё можно наказать человека....который ещё недавно выигрывал ЛЧ....а теперь с 900-млнным составом плетётся на 9-м месте ????

Да никак....
monah-10
monah-10
вчера в 08:52
Слишком мягким из-за того что обыграл МС, проиграл бы, и к этому вопросу больше не вернулись бы.
v63reunzyqm8
v63reunzyqm8
вчера в 08:50
Для Клопа самое страшное наказание это дуст
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