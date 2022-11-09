Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2022/2023

Левандовски был удалён в первом тайме матча с «Осасуной»

сегодня, 00:46
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был удалён с поля в гостевом матче 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Форвард получил две жёлтые карточки уже к 31-й минуте. Первую на 13-й минуте за то, что завалил защитника «Осасуны» Начо Видаля, вторую — за удар локтем защитника хозяев Давида Гарсии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пике получил красную карточку в перерыве матча с «Осасуной»
Сегодня, 01:08
Футбольная ассоциация Англии решила ужесточить наказание Клоппа
05 ноября
ОфициальноКДК дисквалифицировал Гогниева на 3 матча и оштрафовал на 200 000 рублей
03 ноября
СлухиСпартак Гогниев будет дисквалифицирован на три матча «Химок»
03 ноября
Кроос получил первую красную карточку в профессиональной карьере
30 октября
ФИФА пригрозила Тунису исключением из числа участников ЧМ-2022
27 октября
Сортировать
Все комментарии
DEIVID_353
DEIVID_353 ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 12:02
В чём заключается глупость??? А если просто надоела бундеслига, если там уже нет вызова и хочешь чего-то нового в карьере??? Так в чём глупость???
Palex
Palex ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 11:16
Он уже с Баварией выиграл ЛЧ, Золотую бутсу и дважды признавался лучшим нападающем Европы. А сейчас будет в ЛЕ кривляться и постепенно заканчивать свою карьеру.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 09:42
    Elliada
    Elliada ответ karnager (раскрыть)
    сегодня в 08:40
    Это была последняя игра Барселоны, следующая 31 декабря. Поляк не красавчик, он подвел команду.
    karnager
    karnager
    сегодня в 08:24, ред.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 08:04
      У нас бы в чемпионате не удалили бы...) Не повезло ему...)))
      Elliada
      Elliada ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 07:43
      Поляк специально локтем ударил защитника, он прекрасно его видел. Он хотел, чтобы его удалили. Не нужно искать ему оправдание, он подвел команду.

      Поляк очень переоценен. 2 последние игры Барселона выиграла без него. Сначала он не забил пенальти и был не заметен весь матч, а теперь оставил свою команду в меньшинстве, но Барселона всё равно выиграла. Можно было его не покупать. Что с ним, что без него результат тот же. Не помог Барселоне выйти в плей-офф ЛЧ. С ним выиграли всего 1 матч с Викторией, как и без него в последнем туре.
      ОПС
      ОПС
      сегодня в 05:57
      Это не травма. Пару матчей отдохнет и снова на поле.
      112910415
      112910415
      сегодня в 03:42
      это футбол, так бывает
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Palex (раскрыть)
      сегодня в 02:29
      Правильно сделал, что перешёл! Ошибку сделал, что не перешёл 10 лет назад. Были бы у него все индивидуальные награды + та же победа в ЛЧ!
      Palex
      Palex ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 01:48
      Лёва сделал глупость, что в Барселону перешёл.
      протон
      протон
      сегодня в 01:09
      Лёва глупость сделал. Он выпрыгнул и заехал локтем только потому, что игрок Осасуны решил не бороться вверху. Не почувствовал момент, грубо сыграл, получил жёлтую. Рамос же другая история. То количество раз, когда испанец играл злонамеренно, было несчётное количество.
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 00:49
      Всё по делу. Ничего странного , он такой же как и все.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       