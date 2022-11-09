Левандовски был удалён в первом тайме матча с «Осасуной»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был удалён с поля в гостевом матче 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны».
Форвард получил две жёлтые карточки уже к 31-й минуте. Первую на 13-й минуте за то, что завалил защитника «Осасуны» Начо Видаля, вторую — за удар локтем защитника хозяев Давида Гарсии.
Поляк очень переоценен. 2 последние игры Барселона выиграла без него. Сначала он не забил пенальти и был не заметен весь матч, а теперь оставил свою команду в меньшинстве, но Барселона всё равно выиграла. Можно было его не покупать. Что с ним, что без него результат тот же. Не помог Барселоне выйти в плей-офф ЛЧ. С ним выиграли всего 1 матч с Викторией, как и без него в последнем туре.
Поляк очень переоценен. 2 последние игры Барселона выиграла без него. Сначала он не забил пенальти и был не заметен весь матч, а теперь оставил свою команду в меньшинстве, но Барселона всё равно выиграла. Можно было его не покупать. Что с ним, что без него результат тот же. Не помог Барселоне выйти в плей-офф ЛЧ. С ним выиграли всего 1 матч с Викторией, как и без него в последнем туре.