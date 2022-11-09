Левандовски был удалён в первом тайме матча с «Осасуной»

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сегодня, 00:46

Нападающий «Барселоны» был удалён с поля в гостевом матче 14-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

Форвард получил две жёлтые карточки уже к 31-й минуте. Первую на 13-й минуте за то, что завалил защитника «Осасуны» , вторую — за удар локтем защитника хозяев .