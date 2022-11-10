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Сборная Португалии огласила заявку на чемпионат мира

вчера, 21:30

Сборная Португалии во главе с наставником Фернанду Сантушем огласила заявку на чемпионат мира.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ), Пепе («Порту»), Антонио Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Луиз (оба — «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья (ПСЖ) и Вильям Карвалью («Бетис»);

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан») и Рикарду Орта («Брага»).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:39
Основная проблема португальцев, на мой взгляд, в тренере. Сантуш - классный специалист, но его сильная сторона - построение контратакующей команды в условиях наличия 1 ярко выраженного лидера. Так они и выиграли Евро-2016, когда КриРо был на голову выше всех партнеров. А сейчас с такими игроками, как Бернарду, Андре Силва, Бруну, Феликс и тд вполне можно играть в доминирующий футбол. Оборонительная модель, как мне кажется, не дает им в полной мере свои лучшие качества показать.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 14:24
Интересно, почему Антони Лопеша не включили в заявку?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:58, ред.
Просмотрев заявки всех топовых команд на сходняк в Катар, хотелось бы отметить, что Португалия - одна из немногих тим, где практически нет слабых мест. Во всех линиях играют мастера мирового класса. Конечно неизвестно как карта на мундиале ляжет, но по составу это одна из самых сбалансированных и сильных сборных.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:39
Ниче так банда
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 22:52
Зря балласта взяли. Португалия бы наконец играла в командный футбол, а не постоянно бы искали в штрафной балласта в ущерб игре.
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:24
Двадцать девять лет.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:17
Серьёзно что ли? А сколько ему лет, интересно?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:16
Интересно, почему нет Рафа Сильвы, а есть Жоау Фелиш? Что сделал Фелиш за этот сезон(да и за предыдущие сезоны), чтоб именно он попал туда, а на Рафа?! Жота тоже не будет. Не знаю, лучше это для сборной Португалии, или хуже?🤔 Мне кажется, что он слишком "наглый" игрок, который очень много тянет на себя. Посмотрим, как сыграет сборная Португалии на последнем чемпионате мира для своей главной звезды в истории Криштиану Роналду. Надеюсь, что сборная Франции или сборная Португалии выиграет этот чемпионат мира!!! Успехов им и больших побед!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Субъективное мнение (раскрыть)
вчера в 22:16
Он завершил карьеру в сборной.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:14
Без балласта-никуда
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 22:04
Странно что Рафы Силвы нету из Бенфики, проводит замечательный сезон в составе "орлов" и играет немаловажную роль в текущих результатах.
adekvat
adekvat
вчера в 21:39
Пепе, Роналду последний чемпионат. Посмотрим что покажут на прощанье.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:36
Португальцы фавориты
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Выбор всегда за тренерским штабом. А вот что достигнут, узнаем во время чемпионата. Удачи.
Гость
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