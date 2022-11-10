Сборная Португалии огласила заявку на чемпионат мира

1668105030

вчера, 21:30

Сборная Португалии во главе с наставником огласила заявку на чемпионат мира.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ ), Пепе («Порту»), Антонио Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеуш Луиз (оба — «Вулверхэмптон»), («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья ( ПСЖ ) и Вильям Карвалью («Бетис»);

Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан») и Рикарду Орта («Брага»).