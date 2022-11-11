Объявлен состав сборной Испании на ЧМ-2022

Сборная Испании объявила состав на чемпионат мира в Катаре.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Брентфорд», Англия), Роберт Санчес («Брайтон», Англия).
Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»), Сезар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия).
Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер (ПСЖ, Франция), Родри («Манчестер Сити», Англия).
Нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция), Йереми Пино («Вильярреал»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг», Германия).