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Объявлен состав сборной Испании на ЧМ-2022

вчера, 16:11

Сборная Испании объявила состав на чемпионат мира в Катаре.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Брентфорд», Англия), Роберт Санчес («Брайтон», Англия).

Защитники: Пау Торрес («Вильярреал»), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба — «Барселона»), Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон (оба — «Валенсия»), Сезар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все — «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба — «Атлетико»), Карлос Солер (ПСЖ, Франция), Родри («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Иньяки Уильямс («Атлетик»), Альваро Мората («Атлетико»), Марко Асенсио («Реал»), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба — «Барселона»), Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция), Йереми Пино («Вильярреал»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг», Германия).

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Перевод с rfef.es Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:32
Будем честны: очень слабый состав у Испании, да и тренер тоже. Какой Симон... какой дурачок будет брать Симона, когда есть Де Хеа и Кепа? Хотя, Рамос не поедет, зато едет Эрик Гарсия! Где тот же самый Маркос Алонсо???
В целом даже не хочется что-то комментировать. Состав сборной Испании деградирует от турнира к турниру, причём с запредельной скоростью
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:00
Себальос всё таки не попал в заявку.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:25
не звать де хеа-глупая ошибка
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 18:56
Вижу эту сборную в полуфинале
lobsterdam
lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:47
у него есть дела поважнее, чем какой-то ЧМ, куда не пустили Россию!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:11
Желаю всем европейским, и рстровным в особенности, сборным (колбасники, лягушатники и иже с ними) даже не выйти из группы и чтобы чемпионом стала исключительно команда их Южной Америки ну или Иран на край...а что, а вдруг?
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:07
Слабенький составчик !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:03
Сарабия?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 17:50
М-да! Обнищали испанцы талантами. Состав такой себе
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:42
Не совсем понял, что с Де Хеа?
UncleZack
UncleZack
вчера в 17:39
Брать косячника Эрика вместо Рамоса это приговор.
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 17:21
А Де Хеа разве закончил?
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 17:20
надо была Пике приглосить. ну и Рамуса без них не попетить
Илья85
Илья85
вчера в 16:56
Очень добротный состав. Да без ярких звезд,но достаточно стабильный во всех линиях . Если сыграются как команда и улучшат взаимодействие ,то далеко пройдут
kyxy
kyxy
вчера в 16:50
Не понимаю почему не вызвали Субименди и Мерино из Реал Сосьедад.
zubtr7j8wda9
zubtr7j8wda9
вчера в 16:46
С таким составом можно быть в тройке
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:45
Состав сильный!
Удачи Испании!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:42
Состав так себе...
Испании не светит ни-че-го, от слова совсем.
simon_3d
simon_3d
вчера в 16:36
у испанцев состав очень любопытный, на Евро эта команда доказала, что готова бороться за самые высокие места, вот только топового завершителя в атаке нет. На самом деле ситуация очень похожа на ту, что в сборной Германии, только вот у немцев защита пожалуй похуже. Тем более будет любопытно взглянуть на их очное противостояние в группе.
alex2612
alex2612
вчера в 16:34
Йереми Пино здесь что забыл
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:31
Ещё один фаворит от Европы
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