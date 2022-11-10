Сборная Уругвая опубликовала заявку на чемпионат мира

Сборная Уругвая опубликовала заявку для участия на чемпионате мира.
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»);
Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»);
Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»);
Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («Тигрес УАНЛ»).