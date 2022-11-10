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Сборная Уругвая опубликовала заявку на чемпионат мира

вчера, 21:13

Сборная Уругвая опубликовала заявку для участия на чемпионате мира.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»);

Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»);

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»);

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («Тигрес УАНЛ»).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 11:21
Как и в случае с Аргентиной, идеальный сплав опыта и молодости. Есть и матёрые бойцы с лидерскими качествами, и всё ещё способные зажечь на короткой дистанции И юнцы, которые могут выстрелить вроде Пельистри.
Вопрос только во что будет играть эта сборная тактически.
Но состав на загляденье.
Для скольких легенд этот ЧМ будет последним.
протон
протон
сегодня в 11:20
Муслера в воротах, Годин - капитан, в центре обороны с Хименесом, на фланге Касерес, в атаке пара Суарес и Кавани. Как в старые времена! Им бы еще Форлана вернуть.
Очень рада за Суареса!!
попылит старичок на последнем мундиале)
сейчас главная звезда и надежда - Феде Вальверде. Давно такого с Уругваем не было, чтобы полузащитник был главным игроком.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ The_Beck (раскрыть)
сегодня в 07:12
Статистика Кавани в ПСЖ впечатляющая
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:12
Последний мундиаль для Суареса и Кавани
The_Beck
The_Beck ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 02:07
Феде даст прикурить. Сейчас он и стоит 100 лям, и выиграл ЛЧ, Кубки Чемпионат. Тот же Кавани без ЛЧ. Что было крутого в его карьере? ПСЖ? Там Ибра был на закате. Как и сейчас Месси. Луис хорош и звезда но он уже ветеран.
e7cm2effajjz
e7cm2effajjz
сегодня в 01:58
В атаке у селесте в бой идут одни старики
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:41
Такая же беда не только у Уругвая.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:26
Да ладно, лучшим в этой сборной является Федерико Вальверде.
kyxy
kyxy
вчера в 22:17
Араухо?
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:14
В Уругвае по-прежнему самыми звёздными игроками являются два 35-ти летних старика - Кавани и Суарес! И никто даже близко не приблизится к ним по звёздности, статусности и авторитету в этой сборной.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:07
Состав почти как 12 лет назад
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 22:01
По именам весьма солидно, надеюсь подопечные Лопеса смогут пройти достаточно далеко.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 21:29, ред.
Интересно, что из себя Годин представляет. Последний сезон в Кальяри был просто ужасен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
Больше всего мне нравится нападение. Просто бомба...
Гость
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