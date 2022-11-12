«Урал» переиграл «Факел» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).
Андрей Егорычев на 31-й минуте открыл счет, а на Эммерсон на 59-й оформил дубль.
«Урал» занимает 10-е место (21 пункт), «Факел» идет на 13-й строчке (13 очков).
«Урал» переиграл «Факел» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).
Андрей Егорычев на 31-й минуте открыл счет, а на Эммерсон на 59-й оформил дубль.
«Урал» занимает 10-е место (21 пункт), «Факел» идет на 13-й строчке (13 очков).
Всех болельщиков команды из Екатеринбурга с заслуженной и убедительной Победой !
Урал под руководством Ганчаренко начинает набирать хороший ход и довольно уверенно движется по турнирной таблице в верхнюю часть. Да и в этом матче счёт на табло мог быть довольно внушительным, а попросту говоря разгромным для команды гостей, Факела.
Кучу не забитых мячей, спорное решение с не назначенным пенальти, отменённый гол и т.д и т.п. Вообщем у команды гостей Факела не было ни единого шанса на то чтобы увезти хотя бы одно очко из Екатеринбурга.
Надеюсь, Факел всё-таки выравнит своё турнирное положение после паузы и будет радовать игрой своих болельщиков. Всем Добра !
Всех болельщиков команды из Екатеринбурга с заслуженной и убедительной Победой !
Урал под руководством Ганчаренко начинает набирать хороший ход и довольно уверенно движется по турнирной таблице в верхнюю часть. Да и в этом матче счёт на табло мог быть довольно внушительным, а попросту говоря разгромным для команды гостей, Факела.
Кучу не забитых мячей, спорное решение с не назначенным пенальти, отменённый гол и т.д и т.п. Вообщем у команды гостей Факела не было ни единого шанса на то чтобы увезти хотя бы одно очко из Екатеринбурга.
Надеюсь, Факел всё-таки выравнит своё турнирное положение после паузы и будет радовать игрой своих болельщиков. Всем Добра !