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«Урал» переиграл «Факел»

вчера, 14:03
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Урал» переиграл «Факел» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).

Андрей Егорычев на 31-й минуте открыл счет, а на Эммерсон на 59-й оформил дубль.

«Урал» занимает 10-е место (21 пункт), «Факел» идет на 13-й строчке (13 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:25
Урал абсолютно непобедим, браво ! )
andrefino13
andrefino13 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:04
Спасибо за поздравление, присоединяюсь к Вашему мнению.
dok66
dok66
вчера в 18:07
Урал с победой . Честно , не ожидал , что Григорий Иванов вновь обратится к В.Гончаренко после его бегства из Урала . Гриша - жесткий мужик . Но ... что не сделаешь ради любимого клуба , и возвращение Виктора Михайловича в клуб полностью оправдалось . Удачи Уралу , ВМ , и Грише.
Izmar
Izmar
вчера в 16:11
Урал продолжает победный путь!
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:09
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:39
    Почему Гончаренко не едет в Европу? В Шериф тот же хотя бы. Или куда-нибудь в немецкий пердив. Чего он к России привязался, если сам не без таланта тренерского?
    szxxear7s57e
    szxxear7s57e
    вчера в 15:09
    Давай досвиданья! Домой в пердив! А то напридумывали тут каких-то наглецов с Воронежа, а это самые заурядные заштатные лошки аля никто и звать никак
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 15:01
    Рад за уральцев и Михайловича.
    Ironigor
    Ironigor ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:52
    Всему своё время. Может следующий сезон станет для Алании фартовым и стадион будет готов . Вот тогда точно должны выходить в РПЛ. Спасибо тебе за внимание к Алании. ✊️
    particular
    particular ответ протон (раскрыть)
    вчера в 14:31
    Тссс... Низяя флудить...
    particular
    particular ответ Анатолий Шарий (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:28, ред.
    Да, Факел не зажигает огни Калифорнии с 10-ти матчевыми победными сериями...
    Но он "ядрёный как кабан" и мне этого достаточно...
    particular
    particular ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Приветствую...
    протон
    протон ответ particular (раскрыть)
    вчера в 14:25
    Здорово дружище! С марта месяца Вас не было, чего так долго пропадали?
    rhskmz
    rhskmz
    вчера в 14:25
    Урал с Гончаренко воспрял духом !
    Что значит хороший тренер для команды !
    протон
    протон
    вчера в 14:24
    Как же хорош Урал при Ганчеренко
    Егорычев забил отличный рабочий гол, глаз радуется смотря на Урал
    честно после первых туров считал что Урал главный претендент на вылет, ох как же я ошибался.
    Урал при Гончаренко просто феерит, 7 последних матчей без поражений из них 5 побед, не считая Кубка, отличная статистика, просто топ!
    Ironigor
    Ironigor ответ particular (раскрыть)
    вчера в 14:20
    Сколько зим , сколько лет ! Приветствую дружище 🤝✊️
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:18, ред.
    «Урал» переиграл «Факел».

    Всех болельщиков команды из Екатеринбурга с заслуженной и убедительной Победой !

    Урал под руководством Ганчаренко начинает набирать хороший ход и довольно уверенно движется по турнирной таблице в верхнюю часть. Да и в этом матче счёт на табло мог быть довольно внушительным, а попросту говоря разгромным для команды гостей, Факела.

    Кучу не забитых мячей, спорное решение с не назначенным пенальти, отменённый гол и т.д и т.п. Вообщем у команды гостей Факела не было ни единого шанса на то чтобы увезти хотя бы одно очко из Екатеринбурга.

    Надеюсь, Факел всё-таки выравнит своё турнирное положение после паузы и будет радовать игрой своих болельщиков. Всем Добра !
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 14:18
    Поздравления Уралу! С Гончаренко команда совершенно преобразилась и выдаёт рекордную для себя, шикарную беспроигрышную серию! Вот что значит команду возглавил, действительно, толковый, грамотный и сильный тренер. Что же, Урал уходит на зимнюю паузу в отличном настроении. Правда ещё на кубок сыграют, где тоже могут выйти из группы. Факел же на выезде, как обычно сыграл очень слабо и не наиграл даже на гол. Думаю, в Факеле будут очередные тренерские изменения, потому что с такой безнадёжной игрой команда обречена на прямой вылет.
    OzonMax
    OzonMax
    вчера в 14:09
    Бульбаш жжет. Рано Витю списали, 6 побед .. Респект
    xajaks
    xajaks
    вчера в 14:09
    счет 2:0,при этом один Егорычев забил один гол,а Эммерсон два....
    particular
    particular
    вчера в 14:08
    Эх, Факел... Не вспыхнул на победу, да и на ничью не зажёг...
    Гость
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