Бояринцев: «„Локомотив“ точно не захочет отдавать очки „Спартаку“»

Экс-футболист «Спартака» высказался о матче РПЛ между «Локомотивом» и «красно-белыми».

Нас однозначно ждет хорошая и интересная игра. Думаю, что «Спартак» будет агрессивно играть в атаке, будет контролировать мяч и пытаться вскрыть оборону «Локомотива», «железнодорожники» в последних матчах стали более огранизованы в защите, но и имеют неплохих исполнителей в атаке.

«Локомотив» точно не захочет отдавать очки «Спартаку» и будет играть на победу. «Красно-белым» нужно внимательно подойти к матчу. «Спартаку» в последнем матче не хватило разнообразия в атаке, напрашивается появление Зиньковского, все же связка Промес-Соболев-Зиньковский выглядит достаточно интересно, они бы дополняли друг друга.

«Спартаку» нужно быть осторожным в контроле мяча на своей половине поля, «Локомотив» может качественно сыграть в высоком прессинге, а голевые ошибки происходят именно под таким давлением.