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Бояринцев: «„Локомотив“ точно не захочет отдавать очки „Спартаку“»

вчера, 13:14
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Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о матче РПЛ между «Локомотивом» и «красно-белыми».

Нас однозначно ждет хорошая и интересная игра. Думаю, что «Спартак» будет агрессивно играть в атаке, будет контролировать мяч и пытаться вскрыть оборону «Локомотива», «железнодорожники» в последних матчах стали более огранизованы в защите, но и имеют неплохих исполнителей в атаке.

«Локомотив» точно не захочет отдавать очки «Спартаку» и будет играть на победу. «Красно-белым» нужно внимательно подойти к матчу. «Спартаку» в последнем матче не хватило разнообразия в атаке, напрашивается появление Зиньковского, все же связка Промес-Соболев-Зиньковский выглядит достаточно интересно, они бы дополняли друг друга.

«Спартаку» нужно быть осторожным в контроле мяча на своей половине поля, «Локомотив» может качественно сыграть в высоком прессинге, а голевые ошибки происходят именно под таким давлением.

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Все комментарии
minai
minai ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:16
Ну да. А то можно подумать, что всем остальным Локомотив раздавал очки охотно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:03
Локомотиву деваться некуда,только победа !
Futurista
Futurista
вчера в 14:38, ред.
9 раз отдал по 3...4 раза по 2...а тут вдруг не захочет)...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:27
Хочешь не хочешь, а класс игроков Спартака сейчас выше.
ABir
ABir
вчера в 14:12
Спартаку очень нужно уйти с победой на перерыв в чемпионате, но и Локомотиву надо выходить из подвала турнирной таблицы. Спартаку главное не пропустить первым, а лучше сразу забить и не расслабляться, как с Сочи. Игра будет не простой.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:33
С каждым проигрышем Локомотив приближается к точке невозврата.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:33
Одно дело - не хотеть отдать, другое дело - не отдать очки. Любая команда в любом матче не хочет отдавать очки сопернику.
qe76hwv5n9b3
qe76hwv5n9b3
вчера в 13:22
Никто не хочет, но ведь насильно отберут
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