Сычевой: «Я просто выхожу играть за зрителей»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о хет-трике в матче РПЛ против «Краснодара» (5:1).
Разговаривали с тренером, он всё равно недоволен. Говорит отдать ему (приз лучшему игроку матча), потому что надо было четыре забивать. С каждым матчем планка растет, видимо. У меня нет цели, я просто выхожу играть за зрителей — получается забивать голы, круто! Сегодня три, вообще бомба (смеется).
Когда Сычевой сделал первый хет-трик еще написал, что этим действием заставил все клубы РПЛ следить за собой.
Дело не в результативности, а в умении играть в футбол именно, техника, удары, борьба все умеет.
в отличие от Агаларова, у него есть неплохая стартовая скорость, техника и удар. Есть все шансы попасть в сильный клуб по меркам РПЛ и заиграть там.
Когда Сычевой сделал первый хет-трик еще написал, что этим действием заставил все клубы РПЛ следить за собой.
Дело не в результативности, а в умении играть в футбол именно, техника, удары, борьба все умеет.
в отличие от Агаларова, у него есть неплохая стартовая скорость, техника и удар. Есть все шансы попасть в сильный клуб по меркам РПЛ и заиграть там.