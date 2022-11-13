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Сычевой: «Я просто выхожу играть за зрителей»

вчера, 16:36
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург5 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о хет-трике в матче РПЛ против «Краснодара» (5:1).

Разговаривали с тренером, он всё равно недоволен. Говорит отдать ему (приз лучшему игроку матча), потому что надо было четыре забивать. С каждым матчем планка растет, видимо. У меня нет цели, я просто выхожу играть за зрителей — получается забивать голы, круто! Сегодня три, вообще бомба (смеется).

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:34
Присмотрятся к этой вспыхнувшей "звезде" и погасят. Не впервые наблюдаем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:29
Позитивный парень, с чувством юмора, забивает голы, что сказать - продолжай в том же духе!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:27
Скоро газпром замаринует парня, чтобы не мешал и сильно не высовывался.
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:19
Обычно это по молодости бывает, а он уже находится на пике. Хотя все индивидуально.
drug01
drug01
вчера в 17:19
С такой игрой пора в маститый клуб
протон
протон
вчера в 17:17
Сычевой красавец, уже второй хет-трик, покер не получилось сделать в этом матче! Все говорят, что заберут его из Оренбурга, зачем уходить из той команды, где получается просто всё идеально. Уйдя в другую команду, присядет на лавочку также как и Агаларов!
Когда Сычевой сделал первый хет-трик еще написал, что этим действием заставил все клубы РПЛ следить за собой.
Дело не в результативности, а в умении играть в футбол именно, техника, удары, борьба все умеет.
в отличие от Агаларова, у него есть неплохая стартовая скорость, техника и удар. Есть все шансы попасть в сильный клуб по меркам РПЛ и заиграть там.
cska1948
cska1948 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:49
Разве существует возрастной ценз на "Словить звезду"?
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:47
26 лет уже. Какую звезду?!
nr8xc4drqt67
nr8xc4drqt67
вчера в 16:47
Медные трубы погубят его...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Хорошо, что парень ещё не словил звезду...
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