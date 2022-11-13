Сычевой: «Я просто выхожу играть за зрителей»

Нападающий «Оренбурга» высказался о хет-трике в матче РПЛ против «Краснодара» (5:1).

Разговаривали с тренером, он всё равно недоволен. Говорит отдать ему (приз лучшему игроку матча), потому что надо было четыре забивать. С каждым матчем планка растет, видимо. У меня нет цели, я просто выхожу играть за зрителей — получается забивать голы, круто! Сегодня три, вообще бомба (смеется).