Тарханов: «Сейчас „Урал“ выглядит солидно»

Экс-тренер «Урала» оценил итоги первой части чемпионата для клуба из Екатеринбурга.

«Урал» провел очень хорошую селекцию летом-осенью, а главное — быструю. С той командой, которая там была, тяжело играть. Сейчас много хороших футболистов. Шатов восстановился после операции — тоже усиление. Газинский укрепил центральную зону, это решающий трансфер, тем более что он голы забивает. Серб Ранджелович — очень хорошее приобретение. Все, кого они взяли, играют решающие роли на поле. Вот в «Торпедо» тоже есть иностранцы, но они не такие хорошие. Я считаю, легионеры, собранные в «Урале», лучше тех, которые в «Локомотиве». Там еще Влут — очень приличный игрок из Нидерландов. Единственное, он травму получил.

С Ивановым у всех хороший контакт. На нем весь футбол держится в Екатеринбурге — и обычный, и мини-футбол. Сейчас «Урал» выглядит солидно.