Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тарханов: «Сейчас „Урал“ выглядит солидно»

вчера, 13:46

Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов оценил итоги первой части чемпионата для клуба из Екатеринбурга.

«Урал» провел очень хорошую селекцию летом-осенью, а главное — быструю. С той командой, которая там была, тяжело играть. Сейчас много хороших футболистов. Шатов восстановился после операции — тоже усиление. Газинский укрепил центральную зону, это решающий трансфер, тем более что он голы забивает. Серб Ранджелович — очень хорошее приобретение. Все, кого они взяли, играют решающие роли на поле. Вот в «Торпедо» тоже есть иностранцы, но они не такие хорошие. Я считаю, легионеры, собранные в «Урале», лучше тех, которые в «Локомотиве». Там еще Влут — очень приличный игрок из Нидерландов. Единственное, он травму получил.

С Ивановым у всех хороший контакт. На нем весь футбол держится в Екатеринбурге — и обычный, и мини-футбол. Сейчас «Урал» выглядит солидно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мележиков о «Спартаке»: «Отличный результат на сегодняшний день»
Сегодня, 05:32
Обляков: «Это был крутой матч, который мы проиграли»
Сегодня, 04:22
Маньяков прокомментировал ситуацию о продлении контракта Фомина с «Динамо»
Вчера, 23:57
Захарян: «Всё в порядке — переговоры с „Челси“ идут»
Вчера, 23:44
Карпин прокомментировал работу арбитров в РПЛ
Вчера, 23:26
Гафин: «Грандиозных изменений не будет, но допускаем точечные усиления»
Вчера, 22:54
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:30
Урал и в правду хорош 👍.
Izmar
Izmar
вчера в 14:25
У Урала тренер нормальный.
am454yk8nsfg
am454yk8nsfg
вчера в 13:52
Рывок уральцы сделали осенью просто фантастический
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 