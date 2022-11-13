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Баринов: «Игра в три защитника? Это хорошая схема»

вчера, 15:14

Футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об игре в защите.

Позиция центрального защитника нравится меньше? Отношение не поменялось. Но мне говорят, это во благо команды. Я же не пойду к тренеру и не скажу: «Не надо меня ставить, ставьте кого-то другого». У каждого тренера своё видение, он так считает. Значит, ему виднее. Я к этому отношусь спокойнее, стараюсь не забивать голову. В этой позиции мне не хватает драйва, иногда хочется вперёд, а понимаешь, что нельзя.

Игра в три защитника? Это хорошая схема, но не сказать, что я при ней очень много играл. Многие считают, что она более оборонительная, но я так не считаю. Мы в первый раз попробовали так играть с ЦСКА, и посмотрите, какой был матч. Если отработать эту тактику до идеала, она даст свои плоды. Мы пока на этом пути. От игры к игре идём к идеальному, но впереди у нас не хватает остроты.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:13
Схема то может и хорошая, но и место у Локо неплохое.
adekvat
adekvat
вчера в 15:27
ОН так считает, когда так называют тренера, понятно что в команде что то не то.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:17
Одно можно сказать точно - Локо нуждается в переменах!
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