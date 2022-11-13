Баринов: «Игра в три защитника? Это хорошая схема»

Футболист «Локомотива» высказался об игре в защите.

Позиция центрального защитника нравится меньше? Отношение не поменялось. Но мне говорят, это во благо команды. Я же не пойду к тренеру и не скажу: «Не надо меня ставить, ставьте кого-то другого». У каждого тренера своё видение, он так считает. Значит, ему виднее. Я к этому отношусь спокойнее, стараюсь не забивать голову. В этой позиции мне не хватает драйва, иногда хочется вперёд, а понимаешь, что нельзя.