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Силкин: «Фаворита в дерби „Динамо“ — ЦСКА нет»

вчера, 13:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил расклад сил в матче РПЛ между «бело-голубыми» и ЦСКА.

Хочется, чтобы «Динамо» победило в дерби, и команда закончила первую часть сезона на хорошей ноте. «Бело-голубые» провели неплохую концовку. В последней игре уступили не по делу «Ростову». С другой стороны, надо выходить в таких матчах и добивать соперника.

Способно ли «Динамо» обыграть нынешний ЦСКА? Как карта ляжет. Вчера все чего-то ожидали от «Локомотива», а потом быстрый гол пропустили и только во втором тайме начали играть. Фаворита в дерби «Динамо» — ЦСКА нет. Шансы 50 на 50, но у «бело-голубых» результаты в последних матчах намного лучше, чем у «армейцев».

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 14:27
Судья поможет одной из команд сто процентов. И эту команду все знают.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:19
Пожалуй, соглашусь, шансы где-то 50х50 и ожидается результативная ничья. Но ничья вряд ли устроит и тех и других и обе команды свои последние матчи слили, так что, наверняка, хотят закончить первую часть сезона победой и 3-мя очками. Обе команды должны быть по-спортивному злы и заряжены после последних поражений в прошлом туре. Особенно обидно должно быть Динамо, которое в Ростове возило местных весь матч, а в итоге проиграло 1-2. Так что надеюсь не на миролюбивый ход матча с вытекающей логичной ничейкой, а на настоящую зарубу за 3 очка в этом московском дерби и последнем матче РПЛ в этом календарном году!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 13:55
Нет так нет. ЦСКА удачи и победы!
kyvu6986bbdg
kyvu6986bbdg
вчера в 13:48
Ничейка скорее всего будет результативная
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