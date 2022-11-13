Силкин: «Фаворита в дерби „Динамо“ — ЦСКА нет»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил расклад сил в матче РПЛ между «бело-голубыми» и ЦСКА.
Хочется, чтобы «Динамо» победило в дерби, и команда закончила первую часть сезона на хорошей ноте. «Бело-голубые» провели неплохую концовку. В последней игре уступили не по делу «Ростову». С другой стороны, надо выходить в таких матчах и добивать соперника.
Способно ли «Динамо» обыграть нынешний ЦСКА? Как карта ляжет. Вчера все чего-то ожидали от «Локомотива», а потом быстрый гол пропустили и только во втором тайме начали играть. Фаворита в дерби «Динамо» — ЦСКА нет. Шансы 50 на 50, но у «бело-голубых» результаты в последних матчах намного лучше, чем у «армейцев».