Силкин: «Фаворита в дерби „Динамо“ — ЦСКА нет»

Экс-тренер «Динамо» оценил расклад сил в матче РПЛ между «бело-голубыми» и ЦСКА .

Хочется, чтобы «Динамо» победило в дерби, и команда закончила первую часть сезона на хорошей ноте. «Бело-голубые» провели неплохую концовку. В последней игре уступили не по делу «Ростову». С другой стороны, надо выходить в таких матчах и добивать соперника.