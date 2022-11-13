Гришин: «„Динамо“ очень хорошая команда, играет в быстрый футбол»

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче «Динамо» и «армейцев» в РПЛ.
ЦСКА — «Динамо» — всегда было дружеским дерби, потому что команды и болельщики друг друга уважают. Хотелось бы увидеть хороший, красивый футбол и, конечно, победу ЦСКА.
С какими сложностями могут столкнуться «армейцы»? «Динамо» очень хорошая команда, играет в быстрый футбол. Именно в этом будут заключаться основные сложности у «армейцев». У «Динамо» тоже могут возникнуть большие проблемы, потому что ЦСКА будет пытаться всеми силами исправиться после поражения от «Пари НН».
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Тем не менее полезно знать что если комментарий был убран из лучших он скорее всего был убран оттуда не модератором.
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Всего доброго.
В просьбе отклонено, так как мы не дискриминируем кандидатов в лучшие комментарии по тому кто его написал.
Тот комментарий убрал из лучших один VIP пользователь - этой информацией мы владеем, но разглашать кто это сделал не можем, по понятным причинам.
Тем не менее полезно знать что если комментарий был убран из лучших он скорее всего был убран оттуда не модератором.
Преимущества вип-статуса - https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Всего доброго.