Гришин: «„Динамо“ очень хорошая команда, играет в быстрый футбол»

Экс-футболист ЦСКА высказался о матче «Динамо» и «армейцев» в РПЛ .

ЦСКА — «Динамо» — всегда было дружеским дерби, потому что команды и болельщики друг друга уважают. Хотелось бы увидеть хороший, красивый футбол и, конечно, победу ЦСКА .