Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гришин: «„Динамо“ очень хорошая команда, играет в быстрый футбол»

вчера, 14:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче «Динамо» и «армейцев» в РПЛ.

ЦСКА — «Динамо» — всегда было дружеским дерби, потому что команды и болельщики друг друга уважают. Хотелось бы увидеть хороший, красивый футбол и, конечно, победу ЦСКА.

С какими сложностями могут столкнуться «армейцы»? «Динамо» очень хорошая команда, играет в быстрый футбол. Именно в этом будут заключаться основные сложности у «армейцев». У «Динамо» тоже могут возникнуть большие проблемы, потому что ЦСКА будет пытаться всеми силами исправиться после поражения от «Пари НН».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мележиков о «Спартаке»: «Отличный результат на сегодняшний день»
Сегодня, 05:32
Обляков: «Это был крутой матч, который мы проиграли»
Сегодня, 04:22
Маньяков прокомментировал ситуацию о продлении контракта Фомина с «Динамо»
Вчера, 23:57
Захарян: «Всё в порядке — переговоры с „Челси“ идут»
Вчера, 23:44
Карпин прокомментировал работу арбитров в РПЛ
Вчера, 23:26
Гафин: «Грандиозных изменений не будет, но допускаем точечные усиления»
Вчера, 22:54
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:36
Теперь понятно. Спасибо!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:06
Здравствуйте.

В просьбе отклонено, так как мы не дискриминируем кандидатов в лучшие комментарии по тому кто его написал.

Тот комментарий убрал из лучших один VIP пользователь - этой информацией мы владеем, но разглашать кто это сделал не можем, по понятным причинам.

Тем не менее полезно знать что если комментарий был убран из лучших он скорее всего был убран оттуда не модератором.

Преимущества вип-статуса - https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

Всего доброго.
Capral
Capral
вчера в 17:51, ред.
Уважаемый Админ, убедительная просьба лично к Вам- никогда и ни при каких обстоятельствах не делать мой пост "Лучшим комментарием". После того, как вчера, вы, под давлением ростовских удалили мой пост из опции "Лучший комментарий", считаю для себя неприемлемым участвовать в этом разделе. Надеюсь на понимание.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:28
Обе команды хороши. Победит тот, у кого будет меньше горячности.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:44
По всем раскладам шансы примерно равны. Надежда на везение.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 