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Бывший игрок «Тоттенхэма» Аарон Леннон завершил карьеру

вчера, 18:38

Экс-футболист «Тоттенхэма» Аарон Леннон завершил карьеру в возрасте 35 лет. Игрок высказался по данному поводу.

Я наконец решил, что пора завершить карьеру. Я оценил все варианты, но понял, что они не подходят ни мне, ни моей молодой семье.

Это решение далось мне нелегко, ибо с трехлетнего возраста футбол был моей жизнью, и последние 20 лет, когда я выступал на элитном уровне, были потрясающими.

Я очень взволнован следующим этапом моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Я искренне благодарен миру футбола.

В составе «шпор» Леннон провел 10 сезонов. Помимо этого, он играл за «Лидс», «Эвертон», «Кайсериспор» и «Бернли».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:51
Помю его по игре в Фифу, такое долго не забудешь, как Муту за Челси
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:41
35 лет всего мог еше поиграть лет 5 в Америке или где-то еше,
Брулин
Брулин
вчера в 19:43
Одно время у сборной Англии на правый фланг был выбор из:Бэкхема, Шон Райта Филлипса, Ленона и Уолкота
25процентный клоун
25процентный клоун ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 19:42
Доусон, Кин, Бербатов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:40
В фифа 06/07 он у меня был топ, за шпор играл
DXTK
DXTK
вчера в 19:33
Жаль, что его карьера в Лидсе началась в тот момент, когда клуб вылетел из АПЛ, не испытывали бы проблемы, то сохранили бы у себя воспитанника. А так ушел в Тоттенхэм. Кстати мог ли бы его и вернуть в Лидс, пока клуб в АПЛ, на роли условного дядки, всего 35 лет, опыт пригодился бы, все же в прошлом сезоне играя за Бернли клуб находился в элите.
hrm6t3qzz6pv
hrm6t3qzz6pv
вчера в 18:56
Карьера у него так себе.
shlomo
shlomo
вчера в 18:52
Леннон - олицетворение Тоттенхэма. Легендарный бегунок был но высот не достиг. Когда-то перспективные были края у сборной Англии в схеме 4-4-2 слева Даунинг и справа Леннон, но в итоге так и не раскрылись полностью. Затем появился Уолкотт, но тоже не реализовал свой потенциал.

Ничоси новость о нем отрыл от 2017 года.....

"Полиция задержала игрока после того, как случайные прохожие обнаружили его в опасной близости от оживленной трассы. Стражи правопорядка посчитали психическое состояние Леннона неудовлетворительным и отправили его на принудительное лечение."
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 18:51
Топовый был игрок, быстрый, техничный, достаточной стабильный. Приятно было наблюдать за его игрой. А тот состав Тоттенхэма если и не золотым был, то позолоченным - Бэйл, Леннон, Крауч, Дефо, Модрич и многие другие!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:48
Провёл вполне приличную карьеру
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