Бывший игрок «Тоттенхэма» Аарон Леннон завершил карьеру

Экс-футболист «Тоттенхэма» Аарон Леннон завершил карьеру в возрасте 35 лет. Игрок высказался по данному поводу.
Я наконец решил, что пора завершить карьеру. Я оценил все варианты, но понял, что они не подходят ни мне, ни моей молодой семье.
Это решение далось мне нелегко, ибо с трехлетнего возраста футбол был моей жизнью, и последние 20 лет, когда я выступал на элитном уровне, были потрясающими.
Я очень взволнован следующим этапом моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Я искренне благодарен миру футбола.
В составе «шпор» Леннон провел 10 сезонов. Помимо этого, он играл за «Лидс», «Эвертон», «Кайсериспор» и «Бернли».