Бывший игрок «Тоттенхэма» Аарон Леннон завершил карьеру

Экс-футболист «Тоттенхэма» завершил карьеру в возрасте 35 лет. Игрок высказался по данному поводу.

Я наконец решил, что пора завершить карьеру. Я оценил все варианты, но понял, что они не подходят ни мне, ни моей молодой семье.

Это решение далось мне нелегко, ибо с трехлетнего возраста футбол был моей жизнью, и последние 20 лет, когда я выступал на элитном уровне, были потрясающими.

Я очень взволнован следующим этапом моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Я искренне благодарен миру футбола.