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Стало известно, кто может заменить Нкунку в заявке Франции на ЧМ-2022

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протон
протон
вчера в 17:35
ЧМ в ноябре это катастрофа. К примеру прошлый чм стартовал 14 июня 2018 года, при этом сезоны в топ чемпионатах закончились 13/20 мая. У футболистов был почти месяц на восстановление. В нынешних условиях - промежуток между играми в чемпах - максимум неделя (с 13 по 20 ноября), с учетом перелетов и того меньше. Добавьте сюда сжатые по осени еврокубки с играми каждую неделю.
Посмотрел видео стыка. Там вообще никакой вины Камавингы нет. Он даже не касался Нкунку, просто в борьбе Кристофер неудачно поставил опорную ногу и потянул её.
Травму можно получить на ровном месте. Может там и борьбы никакой толком не было, а просто неудачно оступился или еще чего. Некоторые умудряются кресты порвать при ударе по мячу. Вон Асенсио на предсезонке пару лет назад в безобидной ситуации умудрился их порвать.
протон
протон
вчера в 17:30
Очень жаль, последние 2 сезона Нкунку в огне и на ЧМ мог бы зажечь!
Нкунку номер 2 в мире по системе гол+пас в 2022 году , 37 голов 17 голевых , после Мбаппе 43 , 17 . Лучший год в карьере , и вполне возможно Дешам бы его ставил в старте вместо Бензема или Гризмана .
На замену, видимо, позовут Мусса Диаби.
Это наверное самый обидный вид травм - выйти из строя на тренировке, ещё и пропустить ЧМ при этом, будучи в топ-форме.
Nazi
Nazi
вчера в 13:39
Ноунейм какой то.. Лучше бы полузащитника добавили...
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 12:51
Ну в любом случае в основе Бензема-Мбаппе-Гризманн.Поэтому не сильная потеря для Франции,тем более в запасе и Жиру есть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:07
Тому кто заменит похоже уготована роль глухого запасного.
Гость
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