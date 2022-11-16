Стало известно, кто может заменить Нкунку в заявке Франции на ЧМ-2022

Стало известно, кто может заменить травмировавшегося Кристофера Нкунку в составе сборной Франции на ЧМ-2022.
По данным французской прессы, речь идет о форварде «Айнтрахта» Рэндале Коло. В текущем сезоне он провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов.
Посмотрел видео стыка. Там вообще никакой вины Камавингы нет. Он даже не касался Нкунку, просто в борьбе Кристофер неудачно поставил опорную ногу и потянул её.
Травму можно получить на ровном месте. Может там и борьбы никакой толком не было, а просто неудачно оступился или еще чего. Некоторые умудряются кресты порвать при ударе по мячу. Вон Асенсио на предсезонке пару лет назад в безобидной ситуации умудрился их порвать.
Посмотрел видео стыка. Там вообще никакой вины Камавингы нет. Он даже не касался Нкунку, просто в борьбе Кристофер неудачно поставил опорную ногу и потянул её.
Травму можно получить на ровном месте. Может там и борьбы никакой толком не было, а просто неудачно оступился или еще чего. Некоторые умудряются кресты порвать при ударе по мячу. Вон Асенсио на предсезонке пару лет назад в безобидной ситуации умудрился их порвать.
Нкунку номер 2 в мире по системе гол+пас в 2022 году , 37 голов 17 голевых , после Мбаппе 43 , 17 . Лучший год в карьере , и вполне возможно Дешам бы его ставил в старте вместо Бензема или Гризмана .
На замену, видимо, позовут Мусса Диаби.
Это наверное самый обидный вид травм - выйти из строя на тренировке, ещё и пропустить ЧМ при этом, будучи в топ-форме.
Нкунку номер 2 в мире по системе гол+пас в 2022 году , 37 голов 17 голевых , после Мбаппе 43 , 17 . Лучший год в карьере , и вполне возможно Дешам бы его ставил в старте вместо Бензема или Гризмана .
На замену, видимо, позовут Мусса Диаби.
Это наверное самый обидный вид травм - выйти из строя на тренировке, ещё и пропустить ЧМ при этом, будучи в топ-форме.