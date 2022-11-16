Стало известно, кто может заменить Нкунку в заявке Франции на ЧМ-2022

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вчера, 11:04

Стало известно, кто может заменить травмировавшегося в составе сборной Франции на ЧМ -2022.

По данным французской прессы, речь идет о форварде «Айнтрахта» . В текущем сезоне он провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 5 голов.