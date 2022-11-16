Кафу: «Сейчас идеальное время для Бразилии, чтобы выиграть чемпионат мира»

Бывший капитан сборной Бразилии считает, что у «Селесао» есть шанс выиграть чемпионат мира в Катаре.

Это прекрасная возможность разрушить европейское господство. Идеальное время для Бразилии, чтобы снять проклятие и выиграть титул. Аргентина и «Селесао» — два фаворита. С одной стороны, Бразилия очень хорошо выступает, с другой, у Аргентины тоже очень хорошая команда. Эти две сборные имеют большой потенциал для победы. Тот факт, что Бразилия не выигрывала титул двадцать лет, конечно, влияет некоторым образом на болельщиков, а также немного лишает доверия сборную. Но я думаю, что в этом году Бразилия вернётся.