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Кавани: «Мы осознаём, что никто из нас ничего не выиграет в одиночку»

вчера, 12:11

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался о сильных сторонах национальной команды.

В нашей сборной, как и в нашей стране, на эгоистичных людей не смотрят приветливо. Это может быть что-то культурное. Идея о единстве настолько понятна с юношеского уровня, что она уже привита уругвайским игрокам и, надеюсь, никогда не потеряется. Та культура работы, самопожертвования, единства, благодаря которым мы обыгрывали великие сборные. Уругвай — это не Суарес или Кавани, или какой другой парень. Наша цель состоит в том, чтобы победить. И мы осознаём, что никто из нас никогда ничего не выиграет в одиночку.

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протон
протон
вчера в 17:54
Абсолютно прав.
Даже не удивлен, что это сказал Эль Матадор, то бишь максимально командный игрок
Абсолютно адекватные слова на фоне аргентинских игроков, включая бывших. На чемпионате мира побеждает команда. Даже в 2002 году, где разрывал зубастик Роналдо, команда была мощной.
Самое запоминающееся в игре МЮ за последние годы: постоянно привозящий Магуаер, сэйвы Де Хеа и максимально заряженный Кавани, догоняющий мяч у бровки, выгрызающий в прессинге, когда все партнеры стоят
Индивидуальные личности усилят команду, добавят ей мощи, класса, уровня, но победу они не приносят. Об этом совсем забыли. Все видят только тех, кто забил больше всех, а теневых героев не помнят, что печалит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:56
Собиритесь,буду болеть за вас,по одиночке и вместе взятых!
Гость
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