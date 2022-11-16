Кавани: «Мы осознаём, что никто из нас ничего не выиграет в одиночку»

Нападающий сборной Уругвая высказался о сильных сторонах национальной команды.

В нашей сборной, как и в нашей стране, на эгоистичных людей не смотрят приветливо. Это может быть что-то культурное. Идея о единстве настолько понятна с юношеского уровня, что она уже привита уругвайским игрокам и, надеюсь, никогда не потеряется. Та культура работы, самопожертвования, единства, благодаря которым мы обыгрывали великие сборные. Уругвай — это не Суарес или Кавани, или какой другой парень. Наша цель состоит в том, чтобы победить. И мы осознаём, что никто из нас никогда ничего не выиграет в одиночку.