Кавани: «Мы осознаём, что никто из нас ничего не выиграет в одиночку»

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался о сильных сторонах национальной команды.
В нашей сборной, как и в нашей стране, на эгоистичных людей не смотрят приветливо. Это может быть что-то культурное. Идея о единстве настолько понятна с юношеского уровня, что она уже привита уругвайским игрокам и, надеюсь, никогда не потеряется. Та культура работы, самопожертвования, единства, благодаря которым мы обыгрывали великие сборные. Уругвай — это не Суарес или Кавани, или какой другой парень. Наша цель состоит в том, чтобы победить. И мы осознаём, что никто из нас никогда ничего не выиграет в одиночку.
Даже не удивлен, что это сказал Эль Матадор, то бишь максимально командный игрок
Абсолютно адекватные слова на фоне аргентинских игроков, включая бывших. На чемпионате мира побеждает команда. Даже в 2002 году, где разрывал зубастик Роналдо, команда была мощной.
Самое запоминающееся в игре МЮ за последние годы: постоянно привозящий Магуаер, сэйвы Де Хеа и максимально заряженный Кавани, догоняющий мяч у бровки, выгрызающий в прессинге, когда все партнеры стоят
Индивидуальные личности усилят команду, добавят ей мощи, класса, уровня, но победу они не приносят. Об этом совсем забыли. Все видят только тех, кто забил больше всех, а теневых героев не помнят, что печалит.
Даже не удивлен, что это сказал Эль Матадор, то бишь максимально командный игрок
Абсолютно адекватные слова на фоне аргентинских игроков, включая бывших. На чемпионате мира побеждает команда. Даже в 2002 году, где разрывал зубастик Роналдо, команда была мощной.
Самое запоминающееся в игре МЮ за последние годы: постоянно привозящий Магуаер, сэйвы Де Хеа и максимально заряженный Кавани, догоняющий мяч у бровки, выгрызающий в прессинге, когда все партнеры стоят
Индивидуальные личности усилят команду, добавят ей мощи, класса, уровня, но победу они не приносят. Об этом совсем забыли. Все видят только тех, кто забил больше всех, а теневых героев не помнят, что печалит.