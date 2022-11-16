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Неко Уильямс: «Всё, что сейчас происходит - больше того, о чём я мечтал»

вчера, 11:23

Защитник сборной Уэльса Неко Уильямс поделился чувствами от вызова в национальную команду.

В детстве я мечтал играть за сборную Уэльса, а также хотел стать профессиональным футболистом. Поездка на чемпионат мира — это просто вишенка на торте. Всё, что сейчас происходит — больше того, о чём я мечтал. Мы ждали этого 64 года, это очень долго. Теперь я в составе сборной, которая отправляется на чемпионат мира.

Это будет особенным для меня, моей семьи и моих друзей.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:21
Было бы хорошо, что бы Уэльс испортил настроение англичанам, да и америкосам заодно.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:43
хороший, молодой, боевитый защитник, неплохо подменял Трента.
сейчас в основе лесников, получает игровую практику.
успехов в сборной и дальнейшей футбольной жизни
zgq4p6mkt4uh
zgq4p6mkt4uh
вчера в 11:36
Главное, не сглазить себя такими интервью
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