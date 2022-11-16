Защитник сборной Уэльса поделился чувствами от вызова в национальную команду.

В детстве я мечтал играть за сборную Уэльса, а также хотел стать профессиональным футболистом. Поездка на чемпионат мира — это просто вишенка на торте. Всё, что сейчас происходит — больше того, о чём я мечтал. Мы ждали этого 64 года, это очень долго. Теперь я в составе сборной, которая отправляется на чемпионат мира.

Это будет особенным для меня, моей семьи и моих друзей.