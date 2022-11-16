Авербух: «Почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?»

Российский фигурист и заслуженный мастер спорта России Илья Авербух рассказал о том, будет ли следить за предстоящим чемпионатом мира в Катаре.

Буду ли смотреть чемпионат мира по футболу? Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята. Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов, и всё остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история. А чемпионат России — да, смотрю. Какие-то главные игры.