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Авербух: «Почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?»

вчера, 14:52

Российский фигурист и заслуженный мастер спорта России Илья Авербух рассказал о том, будет ли следить за предстоящим чемпионатом мира в Катаре.

Буду ли смотреть чемпионат мира по футболу? Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята. Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов, и всё остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история. А чемпионат России — да, смотрю. Какие-то главные игры.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:58
В.С.Высоцкого в связи с его "левыми" концертами допрашивал оперативник на Петровке, 38. Когда первый уходил из кабинета, тот попросил у него автограф. Уголовное дело возбуждать не стали.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:46
    adekvat
    adekvat ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 10:46
    Из группы бы не вышли.
    Apokalipsys
    Apokalipsys ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Я думаю он имел ввиду судейство)))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Вторая часть предложения противоречит первой. Что вы имели в виду ?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ РусБрянск (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Не надо ни за кого болеть. Мы увидим красивый футбол, и этого вполне достаточно.
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 19:59
    Я буду болеть за Сербию и Бразилию,а вы друзья?
    рже
    рже
    вчера в 19:43
    А зачем смотреть фигурное катание? -допустим.
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    вчера в 19:29
    Чемпионат мира по футболу без сборной РФ ничего не потерял.
    Это не Италия.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ barcamilan (раскрыть)
    вчера в 18:44
    Супер ! Самый точный и ёмкий комментарий к словам бывшего фигуриста.
    Верг
    Верг
    вчера в 18:09
    1998 сборной нет, - лучший чм для меня, смотрел,клеил наклейки панини в два альбома.
    2002- сборная была - сыграла с потдушкой судей средне.
    2006 - сборной нет - тоже отличный мемовый чемпионат, смотреть одно удовольствие
    2010 - раши нет, вувузелы, жара, чемпионат один из худших
    2014 - россия есть - 79амс в группе, чемпионат хороший по итогу
    2018 - домашний, эйфория лаптей, на поддержке зрителей и морально волевых доковыляли до 1/4 при средней игре. Сам чемпионат не особо запомнился играми.
    vova505
    vova505 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 18:04
    Точно!
    Погуглил
    Я забыл об этом
    Ну в любом случае не велики были шансы ))
    vova505
    vova505 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Извините
    То есть заслуженной победы сборной Хорватии не хватило, чтобы выйти на ЧМ?
    Или может быть хорватам помогли победить?
    memphis
    memphis
    вчера в 17:51
    Папина дочка пиарится
    112910415
    112910415
    вчера в 17:27
    да, обидно ...
    прежде-то наши блистали на финальных этапах ЧМ, а мы смотрели, смотрели, наслаждались ! )
    shur
    shur ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 17:26
    ...Я сам до сорока играл, и смотрю сознательно вот уже каждые
    четыре года, начиная с 1966 года все ЧМ, это праздник души,
    событие для молодых ребят, открытие и знакомство с новыми звёздами! Никогда не буду смотреть бестолковый, бездарный
    футбол, обожаю ЛЧ ....!!! После распада Союза постепенно распадается и отечественный футбол , любимый миллионами в нашей Стране!!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ vova505 (раскрыть)
    вчера в 16:41
    Тут ты не прав,мы попали в стыки и нас изгнали.Как и с других видов спорта
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:40
    Наши даже если и были бы там в финальных играх точно бы не играли.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:38
    А зачем мы все смотрим, как Арзамасова плохо катается на коньках?
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 16:33
    каждая пиявка, присосанная к бюджету, пытается громче всех пукать на каждом углу, какой он патриот
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:33
    Авербух о ЧМ-2022: «Не буду смотреть! Буду заниматься более привычным делом, буду бухать!»
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:28
    В своё время "патриоты" критиковали В. Высоцкого, а у самих были записи певца на магнитофонах.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 15:58
    Илья ты непраф !
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 15:55
    дурак ты, илья
    Grabovsky
    Grabovsky
    вчера в 15:53
    Так ты и не смотри. Че за всех базаришь. Почему мы должны....
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 15:43
    Я понимаю, когда так говорят про хоккей. ЧМ по хоккею без сборной России - это не ЧМ, а просто какой-то усечённый турнирчик и его правда нет смысла смотреть и даже следить за результатами. Всё равно что ЧМ по футболу без Бразилии.

    Но извините, в футболе, что на ЧМ, что в ЛЧ наши в основном в роли, как бы помягче сказать… в основном в роли наблюдателя после группового этапа)
    vova505
    vova505
    вчера в 15:41
    Интересно
    А он в курсе, что сборная России сама изгналась из ЧМ, проиграв сборной Хорватии? ))
    RAYMАN
    RAYMАN
    вчера в 15:39
    Ну лишнее ты ляпнул.Многие болельщики любят иностранные клубы и смотрят и ЛЧ,и крупные турниры. Раз финальные матчи смотришь значит тебе все таки интересно,что там происходит.

    Конечно хотелось бы,чтобы наша сборная играла.У нас и так нет в футболе больших побед,хоть опыта набрались. Ну делать нечего!
    vova505
    vova505 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 15:36
    +100500!!!!!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:31
    "Почему мы должны вообще смотреть..". Александру Авербуху мы точно ничего не должны.
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