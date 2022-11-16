Авербух: «Почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?»

Российский фигурист и заслуженный мастер спорта России Илья Авербух рассказал о том, будет ли следить за предстоящим чемпионатом мира в Катаре.
Буду ли смотреть чемпионат мира по футболу? Ровно к этому отношусь. Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята. Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов, и всё остальное в отсутствие наших клубов. Я не понимаю, зачем смотреть ту же итальянскую лигу. Это не ко мне. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали? Какая-то странная история. А чемпионат России — да, смотрю. Какие-то главные игры.
Ну а так что..... ...сказал Авербух держа в руках iPhone,в костюме Armani,попивая Moёt на заднем сидении Mercedes-a ...но это уже другое.....
Ну а так что..... ...сказал Авербух держа в руках iPhone,в костюме Armani,попивая Moёt на заднем сидении Mercedes-a ...но это уже другое.....
Но извините, в футболе, что на ЧМ, что в ЛЧ наши в основном в роли, как бы помягче сказать… в основном в роли наблюдателя после группового этапа)
Но извините, в футболе, что на ЧМ, что в ЛЧ наши в основном в роли, как бы помягче сказать… в основном в роли наблюдателя после группового этапа)