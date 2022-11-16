Щенников оценил итоги первой части сезона для ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников оценил итоги первой части сезона для «красно-синих».
Как оценю первую часть чемпионата? Если мы не в тройке, то оценю на три. Что надо сделать, чтобы подняться выше в таблице? Больше тренироваться.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников оценил итоги первой части сезона для «красно-синих».
Как оценю первую часть чемпионата? Если мы не в тройке, то оценю на три. Что надо сделать, чтобы подняться выше в таблице? Больше тренироваться.
Есть над чем работать на зимних сборах ВВФ. Удачи ему..
Есть над чем работать на зимних сборах ВВФ. Удачи ему..