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Щенников оценил итоги первой части сезона для ЦСКА

вчера, 18:16

Защитник ЦСКА Георгий Щенников оценил итоги первой части сезона для «красно-синих».

Как оценю первую часть чемпионата? Если мы не в тройке, то оценю на три. Что надо сделать, чтобы подняться выше в таблице? Больше тренироваться.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:01
Обещание тренироваться больше можно расценивать, что до сих пор вола валяли.
протон
протон
вчера в 21:09
Хочется, что бы этим занимались ВСЕ !!! Российские игроки футбола
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:13
4 с минусом , игра где то вот тут , но реализация страдает. За такую команду хочется болеть усилить чуть чуть в нападении.
Mi6
Mi6
вчера в 20:07
При Федотове мало тренируются? Так вот где собака порылась
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 19:42
Да отвратительная первая половина. Надеюсь зимой купят нападающего (да хотя бы Сычевого) и защитника. Хотя бы за второе место побороться
Futurista
Futurista
вчера в 19:41
Вы в пятерке - это пять)...
YVG
YVG
вчера в 19:29
Даже Торпедо проиграли, а так хороший сезон.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:17
Могло быть и хуже при такой хреновой реализации голевых моментов
Есть над чем работать на зимних сборах ВВФ. Удачи ему..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:02
А я ставлю минус единица!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:02
Стимула нет, нет ЕК,вот и играют чисто за зарплату!
lotsman
lotsman
вчера в 18:55
Хорошо что на пятом месте. По последним играм судить, могли и на седьмом оказаться.
4yjtu3nsdqsu
4yjtu3nsdqsu
вчера в 18:30
На большее они пока не готовы хоть тренируйся с утра до вечера
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:25
Отценить можно всё. А вот реальность... .
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:21
Концовку слили, жаль
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